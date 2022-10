Wielowymiarowy wpływ wojny na gospodarkę doprowadził do rozchwiania rynków rolnych i rynku środków do produkcji - mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert analiz sektora rolno-spożywczego, Departament Analiz Makroekonomicznych Bank Pekao S.A.

Rynek żywności: wojna uwidoczniła nowe zagrożenia, fot. shutterstock

Wyzwania dla rynku żywności

Jakie wyzwania dla rynku żywności w Polsce i na świecie mogą nieść najnowsze ryzyka geopolityczne?

- Działania wojenne, które toczą się od kilku miesięcy w Europie, w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, wywierają istotny wpływ na gospodarkę oraz na życie i funkcjonowanie mieszkańców. Widzimy go nie tylko na przykładzie państw zaangażowanych w konflikt, ale też w wielu innych krajach, leżących w Europie oraz na innych kontynentach. Warto jednak podkreślić, że wpływ wojny jest mocno zróżnicowany w poszczególnych częściach globu. W rezultacie wyzwania, z jakimi mierzą się konkretne kraje, również różnią się od siebie - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Grzegorz Rykaczewski, ekspert analiz sektora rolno-spożywczego Departament Analiz Makroekonomicznych Bank Pekao S.A.

- Co do zasady, największe negatywne skutki odczuwają państwa naszego regionu, czyli Unii Europejskiej. Wszelkie ryzyka i zagrożenia musimy analizować przede wszystkim przez pryzmat wpływu na stabilność polskiego oraz unijnego rynku żywnościowego. Aspekt europejski jest bardzo ważny, ponieważ Polska stanowi część wspólnego rynku i nie da się oddzielić naszego kraju od sytuacji całej Unii - podkreśla.

Wraca temat bezpieczeństwa żywnościowego

- W czasach kryzysu wraca temat bezpieczeństwa żywnościowego w Unii. Podkreśla się, jak ważny jest fakt lokalnego dostępu do bazy surowcowej oraz nadwyżki unijnej produkcji nad konsumpcją w przypadku większości głównych surowców rolnych. Tak było po ogłoszeniu pandemii COVID’19 w roku 2020. Ta kwestia była też podnoszona po agresji rosyjskiej na Ukrainę, w kontekście spadku eksportu zbóż przez Morze Czarne do państw afrykańskich. Ale wojna uwidoczniła nowe zagrożenia. Jej wielowymiarowy wpływ na gospodarkę doprowadził do ogromnego rozchwiania zarówno rynków rolnych, jak i rynku środków do produkcji. To z kolei uderzyło w łańcuchy dostaw w sektorze rolno-spożywczym w skali, której trudno było się spodziewać - tłumaczy ekspert.

Rykaczewski zauważa, że przykładem takich zawirowań był rynek nawozów. - Kilka tygodni temu dwaj najwięksi producenci nawozów azotowych w Polsce poinformowali o ograniczeniu lub czasowym wstrzymaniu produkcji z powodu jej nieopłacalności przy bieżących cenach gazu. Wcześniej podobne decyzje podejmowane były przez głównych graczy na rynku europejskim. Tocząca się wojna generuje ryzyko utrzymywania się napięć na rynku gazu przez dłuższy czas. Możliwe więc, że zakłady będą w przyszłości po raz kolejny zmuszone do zawieszenia produkcji. Takie sytuacje nie pozostają bez wpływu na dostępność i ceny nawozów - mówi.

- Jednym z wyzwań jest więc stworzenie systemu zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych poprzez zorganizowanie zdywersyfikowanych dostaw z innych regionów świata. Jednocześnie istotną kwestią pozostaje utrzymanie potencjału produkcyjnego w zakresie nawozów azotowych w Polsce oraz w Unii. Obecnie podaż w Polsce pochodzi głównie z naszej lokalnej produkcji, co ma dużą wartość - wskazuje Grzegorz Rykaczewski.

Rynek żywności: wyzwaniem jest zapewnienie trwałości dostaw nawozów

Zdaniem eksperta kolejnym wyzwaniem z obszaru nawozów jest zapewnienie trwałości dostaw nawozów innych niż azotowe, zwłaszcza potasowych.

- Ich produkcja jest silnie skoncentrowana w trzech krajach: Rosji, Białorusi i Kanadzie. Dwa pierwsze odpowiadają za ok. 35% światowego eksportu. Nieco większy udział ma Kanada. Głównymi dostawcami do Unii byli jednak do tej pory nasi wschodni sąsiedzi. Biorąc zaś pod uwagę ich bardzo napięte relacje z UE, konieczne wydaje się zorganizowanie alternatywnego źródła dostaw. To jednak może wymagać czasu, co wynika z ograniczonych możliwości rozwoju produkcji w Kanadzie - tłumaczy.

- Innym przykładem jest skokowy wzrost cen energii elektrycznej, ale też na przykład węgla. Obecnie odbiorcy energii otrzymują faktury zaliczkowe na przyszły rok. Jak wynika z informacji przedsiębiorstw, nowe stawki są wyższe nawet o kilkaset procent w relacji do obowiązujących. Tak wysokie podwyżki powodują obawy o możliwość przeniesienia kolejnego już wzrostu kosztów na odbiorcę produktów. Po pierwsze klient może być coraz mniej skłonny zaakceptować kolejne podwyżki i zastępować jedne produkty innymi. Z kolei w przypadku części produktów spożywczych transmisja całości wzrostu kosztów może nie być możliwa, z powodu presji ze strony konkurencyjnych cenowo produktów importowanych do UE, np. warzyw szklarniowych z Turcji oraz państw północnej Afryki - mówi Grzegorz Rykaczewski.

Sektor rolno-spożywczy pod zwiększoną presją na marże

- Wszystkie ww. zmiany w pozyskaniu środków do produkcji, kosztów energii itp. mogą oznaczać, że przez długi czas sektor rolno-spożywczy będzie znajdował się pod zwiększoną presją na marże z działalności. Pojawia się też pytanie o konkurencyjność unijnej branży na rynkach zagranicznych. Europejskie produkty mogą być mniej atrakcyjne cenowo na rynku światowym od tych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Tajlandii czy Nowej Zelandii - zauważa ekspert.

Podkreśla, że pewnym rozwiązaniem wydaje się zwiększanie sprzedaży produktów o wysokiej wartości dodanej, co może być zachętą do wyboru produktów z UE, pomimo wyższej ceny, a jednocześnie wyróżniać ten asortyment na światowym rynku. Wspomniana wartość dodana może być zaś budowana m.in. poprzez dobrostan zwierząt, wysoką jakość czy ekologię.

- Utrzymującym się zagrożeniem dla globalnych łańcuchów dostaw żywności jest również eksport surowców rolnych z Ukrainy. Obecnie Ukraina dosyć szybko odbudowuje transport przez Morze Czarne, korzystając z zawartego z Rosją porozumienia. Ale biorąc pod uwagę mobilizację wojskową w Rosji można spodziewać się, że konflikt będzie trwać jeszcze długi czas. Sytuacja pozostaje dynamiczna, co osłabia stabilność transportu czarnomorskiego - tłumaczy

- W związku z tym, nadal bardzo istotna jest rozbudowa i utrzymywanie alternatywnych dróg w stronę portów morskich w Unii Europejskiej. Transport drogowy czy kolejowy przez UE, w tym Polskę, nie będzie w stanie w pełni zastąpić morskiego. Jednak odpowiednie przygotowanie możliwości wywozu dla części ukraińskiego eksportu jest w interesie UE, a szczególnie w państw sąsiadujących z Ukrainą. Powinno ono bowiem stabilizować sytuację na rynkach rolnych państw Unii - podsumowuje Grzegorz Rykaczewski.