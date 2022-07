Rząd Holandii chce zlikwidować jedną czwartą gospodarstw rolnych

Autor: PAP

Data: 24-07-2022, 18:49

Ze względu na realizację rządowych planów dotyczących redukcji emisji tlenku azotu ponad 25 proc. gospodarstw rolnych będzie musiało zostać zlikwidowanych, wynika z obliczeń ministerstwa finansów ujawnionych przez dziennik „NRC”.

Rząd Holandii chce zlikwidować jedną czwartą gospodarstw rolnych /fot. Shutterstock

Mniej gospodarstw rolnych w Holandii

Raport ministerstwa finansów po raz pierwszy daje wgląd w to, jak bardzo sektor rolniczy, obejmujący w Niderlandach ok. 40 tys. gospodarstw hodowlanych, będzie dotknięty realizacją rządowych planów, które przewidują redukcję emisji tlenku azotu o 70 procent do 2030 roku.

Ogłoszenie tych planów w czerwcu spowodowało burzę wśród organizacji rolniczych. W całym kraju doszło do protestów, które polegały głównie na blokowaniu autostrad i dróg lokalnych. Rolnicy przez wiele dni utrudniali dostęp do centrów dystrybucyjnych supermarketów, co spowodowało wielomilionowe straty sieci handlowych oraz braki niektórych towarów.

Zniszczenie potęgi holenderskiego rolnictwa

Z dokumentów ministerstwa finansów, do których dotarli dziennikarze "NRC", wynika, że aby zrealizować zamierzenia gabinetu premiera Marka Ruttego, zamkniętych będzie musiało zostać 11,2 tys. gospodarstw. Dodatkowo 17,6 tys. z pozostałych zobowiązanych zostanie do zmniejszenia liczby zwierząt hodowlanych od jednej trzeciej do prawie połowy.