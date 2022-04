Rząd nie planuje zmian podatkowych w 2023. Efekt Polskiego Ładu?

Wiceminister finansów Artur Soboń pytany był w środę w gazeta.pl o to, ile razy można zmieniać system podatkowy w ciągu roku. Jak odparł, po zakończeniu prac nad obecną reformą rząd nie planuje ani w tym roku, ani w roku 2023 dalszych zmian podatkowych.

"Ile razy można zmieniać? Nie będziemy więcej. Poza tą dużą zmianą, którą teraz procedujemy systemowo, w wielu obszarach, antybiurokratyczną, ułatwiającą (...) nie planujemy nie tylko w tym roku, ale także na rok '23 żadnych dodatkowych zmian podatkowych" - powiedział Artur Soboń.

Jakie zmiany w PIT?

W poniedziałek Ministerstwo Finansów poinformowało, że zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w podatku PIT.

Zgodnie z zaproponowanymi przez resort finansów rozwiązaniami, od 1 lipca tego roku ma zostać obniżona dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc., zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).