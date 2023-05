Biznes i technologie

Rząd obawia się Fit for 55. Czy czekają nas ogromne podwyżki cen prądu i ciepła?

Data: 11-05-2023, 12:55

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyjęcie pakietu Fit for 55 będzie prowadzić do ubóstwa energetycznego Polaków. Mimo to pakiet najprawdopodobniej zostanie przyjęty - pisze portal Business Insider.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. / fot. PAP/Art Service