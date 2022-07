Rząd PiS zmieni premiera? Kaczyński odpowiada stanowczo

Autor: PAP

Data: 27-07-2022, 18:33

Jarosław Kaczyński został zapytany w wywiadzie dla Interii, który został opublikowany w środę, o doniesienia o grupie polityków Prawa i Sprawiedliwości spiskującej przeciwko premierowi Morawieckiemu.

Rząd PiS zmieni premiera? fot. PiS

Rząd PiS zmieni premiera?

Nie widzę powodów do odwołania premiera Mateusza Morawieckiego - mówi w wywiadzie dla Interii prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazuje jednak, że niepokoje i konflikty w partii wywołuje obecność nowych osób, ludzi premiera.

"Jest w tym wszystkim sporo operacji medialnej naszych przeciwników, ale jest i trochę prawdy. Najpierw sprostuję jedną kwestię: te opowieści, że nie wiedziałem o spotkaniach rzekomej grupy spiskowców, a dziś zmywam im za to głowę, to całkowita nieprawda. Sam byłem inicjatorem tych spotkań" - podkreśla prezes PiS.

Relacjonuje, że spotkania te przebiegają "bez fajerwerków". "Coś tam jedzą, coś tam piją, rozmawiają - głównie o sytuacji związanej z partią. To w dużej mierze ludzie, którzy mają duży staż partyjny. Trzeba ich czasem uspokajać. W naszej partii jest bowiem grupa osób nowych - i to dobrze, bo partia musi się rozwijać - ale to powoduje całkiem naturalne niepokoje i konflikty" - mówi Kaczyński.

Kaczyński o otoczeniu Morawieckiego

Dopytywany, czy wspomniane nowe osoby to ludzie premiera, odpowiada, że tak.

Pytany, jaka jest skala buntu wobec nich, Kaczyński wskazuje, że jest to nie tyle bunt, co niepokój w partii. "Chodzi o to, że otoczenie premiera to często stosunkowo młodzi ludzie, a młodość ma to do siebie, że cechują ją zachowania, które mogą czasem razić starszych, także w partii. Ale takie jest życie. Na pewno jednak młodzi powinni przyjąć samoograniczenia, a zdarza się, że nie przyjmują i to jest bolesne dla wielu ludzi. Nie mówię o sobie, ale powoduje to czasem oburzenie w partii, co dobrze rozumiem" - mówi.

Prezes PiS o intrygach partyjnych w Zjednoczonej Prawicy

"Są różne zaszłości, interesy, sprzeczne ambicje, fakty, są ludzie starsi, młodsi, ci, co odeszli, ci, co wrócili - całe skomplikowanie ludzkiego życia. Wielotysięczna partia z ponad trzydziestoma latami na karku musi być gotowa na takie zjawiska. Moją rolą jest zaprowadzić porządek. Staram się to robić - z tego powodu zwoływane są te spotkania. Powiem więcej: teraz chcę zrobić takie spotkanie nie tylko za moją wiedzą, ale i na moje zaproszenie - nie jestem już w tym wieku, by funkcjonować +za kratą+ w Sejmie i aktywnie uczestniczyć w codziennych intrygach i wszystko mieć pod kontrolą. Mogę zapewnić, że nie mamy zamiaru rezygnować z nikogo, kto ma długi staż, a kto dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Na pewno nie jest i nie będzie tak, że jakaś nowa grupa ludzi przyjdzie i zajmie miejsce poprzedników, o ile oczywiście ci spisują się bez większych zarzutów. Nie jesteśmy jednak zakładem emerytalnym, tylko partią polityczną i to każdy w partii musi wiedzieć. Z drugiej strony szanujemy tych, którzy przeszli z nami tę niełatwą drogę w naszej formacji przez ostatnie trzydzieści lat, od Porozumienia Centrum począwszy: częściej bywaliśmy przez te lata pod wozem niż na wozie. I wszyscy kompani z tej drogi mogą liczyć na daleko idący szacunek i dbałość ze strony kierownictwa partii, przynajmniej póki jestem jej szefem" - podkreśla Kaczyński.

Deklaruje, że "nie widzi powodów" do odwołania premiera Mateusza Morawieckiego.