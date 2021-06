Rząd zainwestuje w rozbudowę laboratoriów sanepidu

Rząd zainwestuje ponad 6,5 ml zł w rozbudowę laboratoriów w sieci sanepidu - poinformował w środę w Olsztynie minister zdrowia Adam Niedzielski.

Autor: PAP

Data: 16-06-2021, 16:34

Rząd zainwestuje ponad 6,5 mln zł w rozbudowę laboratoriów w sieci sanepidu. fot. PAP/Tomasz Waszczuk

"W tej chwili realizując ten podstawowy priorytet walki z pandemią, jakim jest sekwencjonowanie wirusa, identyfikowanie mutacji, będziemy na taką skalę wielomilionową inwestować w laboratoria" - podkreślił w czasie konferencji prasowej w Olsztynie.

Ocenił, że jest to czas, w którym sanepid przechodzi "z ery można powiedzieć kamienia łupanego do ery bycia nowoczesną organizacją".

Szef resortu zdrowia podał, że w ciągu dwóch miesięcy możliwe będzie sekwencjonowanie kilku tysięcy próbek genomu koronawirusa tygodniowo - obecnie wykonywanych jest ich około tysiąca.

"Będziemy mogli sekwencjonować wszystkie przypadki nowych zakażeń, bo mając tą liczbę na poziomie 250 zakażeń to, jak szybko sobie podliczymy, to jesteśmy w granicy poniżej 2000, co oznacza, że spokojnie będziemy mogli sekwencjonować tak naprawdę wszystkie przypadki zakażeń w Polsce" - zapewnił.

Niedzielski ocenił, że będzie to fundamentalna zmiana i przekwalifikowanie Polski z krajów, które jeszcze niedawno musiały opierać się na zagranicznej infrastrukturze.

"Możemy w naszym kraju w pełni analizować i budować tę świadomą politykę identyfikacji, z jakimi mutacjami (koronawirusa) mamy do czynienia" - mówił.

Powiedział, że konferencja prasowa odbywa się w Olsztynie nieprzypadkowo, bo tam znajduje się lokalne laboratorium, które realizuje swoje zadania związane z analizą genomu wirusa. "Jest jednym z takich laboratoriów, które ma charakter pionierski w strukturze sanepidu, w sensie budowania procedur, prowadzenia badań właśnie nad sekwencjonowaniem" - dodał.

Minister zdrowia przypomniał, że to tam w marcu ruszyły pierwsze prace nad sekwencjonowaniem genomu koronawirusa, więc zespół jest już doświadczony i jest w stanie szybko identyfikować poszczególne warianty wirusa.