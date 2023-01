Biznes i technologie

Sankcje jednak działają? Rekordowy spadek niemieckiego eksportu do Rosji

Autor: PAP

Data: 24-01-2023, 15:51

Niemiecki eksport do Rosji spadł w 2022 roku o 45 proc. w ujęciu rok do roku, co oznacza najniższy poziom od 2003 roku - poinformował we wtorek Reuters, cytując dane Niemieckiego Komitetu ds. Stosunków Gospodarczych ze Wschodnią Europą.

Sankcje jednak działają? Rekordowy spadek niemieckiego eksportu do Rosji. fot. shutterstock