Sarnowski: w 2-3 lata chcemy obniżyć lukę VAT do ok. 5 proc.

W perspektywie 2-3 lat chcemy obniżyć lukę VAT do poziomu, jaki jest we Francji, czyli ok. 5 proc. - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że dziś wynosi ona ok. 8,5 proc.

Autor: PAP

Data: 05-10-2021, 10:46

Według wiceministra finansów, proces uszczelniania VAT jeszcze się w Polsce nie zakończył/fot. Shutterstock

- Według najnowszych danych z marca tego roku, luka VAT-owska zmniejszyła się do ok. 8,5 proc., jest to poziom niższy od średniej unijnej, która wynosi 10- 11 proc. - powiedział Sarnowski w TV Republika.

Dodał, że luka VAT-owska w Polsce jest o 1/3 niższa niż u naszych sąsiadów i kilkukrotnie mniejsza niż w krajach na południu Europy czy w Rumunii.

E-faktury pomogą w ograniczaniu luki VAT-owskiej

Według wiceministra, proces uszczelniania VAT jeszcze się w Polsce nie zakończył. - Dzięki wykorzystaniu analityki, przy wykorzystaniu nowych rozwiązań, przede wszystkim e-faktury, możemy dalej tę lukę ograniczać. Naszym celem jest, aby dalej ją obniżyć nawet o połowę, aby w perspektywie 2-3 lat osiągnął poziom taki, jaki jest we Francji, czyli ok. 5 proc. - podał.

Jak wyjaśnił, we Francji po zamachach terrorystycznych z sprzed kilku lat zwrócono uwagę, że źródłem finansowania terroryzmu są właśnie przestępstwa podatkowe i karuzele VAT. Z jednej strony wzięto się za walkę z terroryzmem, z drugiej za walkę z przestępczością podatkową - dodał.

Zaznaczył, że narzędziem do tego jest m.in. zmniejszony limit płatności gotówkowych we Francji między przedsiębiorcami, który został ograniczony do 1 tys. euro. - U nas to wciąż 15-16 tys zł, czyli sporo więcej - podał.

Przypomniał, że wprawdzie prezydent podpisał niedawno ustawę wzmacniająca płatności gotówkowe w Polsce, to w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu resort finansów zaproponował lustrzane rozwiązania do prezydenckiej ustawy, polegające na tym, żeby każdy konsument miał prawo do zapłaty bezgotówkowo.

- Zależy nam na tym, aby każdy przedsiębiorca udostępniał możliwość nie tylko płatności gotówką, ale i bezgotówkowe - dodał. Jak zaznaczył, w Polsce obrót bezgotówkowy jest wciąż niższy, niż w kraje UE, a koszt transakcji gotówkowych jest znacznie bardziej kosztowny dla gospodarki niż bezgotówkowych.

Sarnowski przypomniał, że NBP w swoich badaniach wyliczył, że ten koszt to nawet 2 proc. PKB wydawanych na obsługę gotówki.