Sejm za nowelą ws. zwierząt rolnika niepodlegających egzekucji komorniczej

Sejm przyjął w czwartek poprawkę Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która określa należące do rolnika zwierzęta oraz przedmioty, które nie podlegają egzekucji przez komornika. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

Autor: PAP

Data: 02-12-2021, 16:52

Sejm za nowelą ws. zwierząt rolnika niepodlegających egzekucji komorniczej /fot. Shutterstock

Za przyjęciem doprecyzowującej poprawki Senatu zagłosowało 426 posłów, 2 było przeciw, a 7 osób wstrzymało się od głosu.

W zasadniczej części zmiana przenosi do Kpc zapisy rozporządzenia z lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Propozycja nowelizacji została przygotowana przez Senat. Projekt tej zmiany senatorowie przyjęli w połowie maja br. "W szczególności trzeba zgodzić się z poglądem, iż w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące zwierząt i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być regulowane na poziomie ustawowym" - uzasadniano potrzebę zmiany.

"Nie ulega wątpliwości, iż rozporządzenie jest aktem normatywnym, który może służyć jedynie wykonaniu ustawy, a nie ją zastępować, uzupełniać bądź też modyfikować przyjęte w niej rozwiązania" - wskazywano w uzasadnieniu.

Tym samym w Kpc znajdzie się m.in. przepis wyszczególniający, że jeśli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo, egzekucji nie podlegają stada podstawowe zwierząt gospodarskich - m.in. bydła mlecznego i mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, a także rodziny pszczele.

"Treść proponowanych przepisów niemal wiernie odzwierciedla postanowienia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. (...). Zmiany wprowadzone w tym zakresie ograniczają się głównie do korekt o charakterze redakcyjnym" - przyznali autorzy noweli.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.