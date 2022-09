Sejm zaakceptował projekt wydłużający tarczę antyinflacyjną

Autor: PAP

Data: 12-09-2022, 13:22

Sejmowa podkomisja do monitorowania systemu podatkowego przyjęła w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o CIT z poprawkami. Zawiera on m.in. przepisy wydłużające działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona do 31 grudnia 2022 r. / fot. PAP/Paweł Supernak