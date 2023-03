W 2022 roku Katowice uplasowały się na czwartym miejscu wśród rynków regionalnych, dysponując ponad 726 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Ubiegły rok był również rekordowy pod względem wolumenu powierzchni oddanej do użytku – ponad 127 tys. mkw.

Śląsk to coraz mocniejszy rynek nieruchomości komercyjnych - mówi Barbara Pryszcz

Mocny rozwój śląskiego rynku nieruchomości komercyjnych

- Katowice rosną w gospodarczą siłę. Napływ nowych inwestorów, przede wszystkim z sektora nowoczesnych usług biznesowych i branży IT, generuje wysoki popyt, co przekłada się na znaczny udział nowych transakcji w wolumenie absorbcji. Szeroka dostępność powierzchni biurowych w mieście, a także dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, wsparcie inwestorów przez władze miejskie i konkurencyjne ceny względem rynków europejskich, czynią Katowice atrakcyjną lokalizacją dla spółek zarówno polskich, jak i zagranicznych – mówi Barbara Pryszcz, Dyrektorka Regionalna Colliers w Katowicach.

Wszędzie wzrosty

W 2022 r. na rynku katowickim do użytku oddano kilka dużych projektów, z czego na uwagę zasługują zwłaszcza dwa - .KTW II i Global Office Park o łącznej powierzchni ok. 100 tys. mkw. Tym samym zasoby biurowe Katowic zwiększyły się o 127 tys. mkw. To o 20% więcej niż w 2021 r.

Wzrosty odnotowano także w popycie – w ubiegłym roku wynajęto ponad 62,7 tys. mkw. powierzchni biurowej, aż o 17% więcej niż w 2021 r.

- W 2022 r. aż 74% wszystkich transakcji na rynku najmu stanowiły nowe umowy, czego przykładem może być relokacja LKQ Europe do nowo oddanego .KTW II, gdzie firma zajmie prawie 2,3 tys. mkw. Na drugim biegunie są ekspansje – jest ich znacząco mniej. W ubiegłym roku zaledwie 10% firm zdecydowało się na powiększenie swojej przestrzeni biurowej – zaznacza Barbara Pryszcz.

Przyszłość katowickiego rynku nieruchomości komercyjnych

Według danych Colliers obecnie w budowie jest ok. 103 tys. mkw. biur, które na rynek mają trafić do końca 2024 r.

Wśród trendów widoczny jest wzrost liczby firm, które dostosowują swoje w biura do pracy hybrydowej, m.in. poprzez wprowadzanie aplikacji do rezerwacji biurek, tworzenie większej liczby stref współpracy kosztem indywidualnych stanowisk, a także dostosowywanie sal konferencyjnych do spotkań online.