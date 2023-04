- Instrumenty wsparcia nie mają charakteru stałego, ale niektóre pozostaną z nami na dłużej, jak np. zerowa stawka VAT na żywność - zadeklarował wiceminister finansów Artur Soboń na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

wiceminister finansów Artur Soboń na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Pytany o to, do kiedy zerowa stawka VAT na niektóre produkty żywnościowe miałaby zostać utrzymana, Soboń zwrócił uwagę, że "to nie jest wyłącznie moja decyzja, natomiast z całą pewnością do końca tego roku".

Soboń na EEC 2023: Nie potwierdziły się prognozy, że będziemy mieli ponad 20% inflacji

- Moim zdaniem można optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nie potwierdziły się prognozy, że będziemy mieli ponad 20% inflacji, nie potwierdzi się również to, że będziemy mieli recesję w tym roku - deklarował wiceminister finansów Artur Soboń w trakcie debaty pt. “Inflacja” odbywającej się w ramach EEC 2023.

Minister odpowiedział m.in. na pytanie o to, czy rząd nie wprowadził na rynek zbyt dużo pieniędzy w ramach tarcz antykryzysowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

- Trudno, żeby państwo zachowało się inaczej. Gdybyśmy nie wprowadzili tak daleko idącej interwencji w czasie epidemii, to nie udałoby się utrzymać płynności w firmach i poziomu zatrudnienia, co przełożyłoby się na daleko idące koszty społeczne i gospodarcze - wyjaśniał minister Soboń. - To, że udało się udało się utrzymać płynność i zatrudnienie, i to w sposób trwały pokazuje, że w sytuacji w której zdjęliśmy z gospodarki “kaganiec”, jakim był COVID - bo gospodarka wolnorynkowa polega na ruchu, nie ma nic gorszego niż zastój - z punktu widzenia szybkiego powrotu do ścieżki wzrostu przyniosło efekt - mówił.

- Czy my te transfery nadmiernie rozbudowaliśmy? Niespełna 50% naszego długu w relacji do PKB to nie jest jakaś miara, która by nas negatywnie odróżniała od innych państw europejskich: my jesteśmy jednak dużo poniżej tych 85% średniej w UE. Ta relacja długu do PKB pokazuje, że nie prowadzimy nadmiernie rozrzutnej polityki fiskalnej - kontynuował Artur Soboń.

40 mld zł - koszt tarcz

Minister poinformował, że koszt samych tarcz antykryzysowych tylko w roku 2022 wyniósł 40 mld zł. To powoduje, że deficyt jest rosnący, i będzie wyższy w roku bieżącym. Są dwa zasadnicze powody tego: bezpieczeństwo - bo wydajemy ponad 4% PKB na podniesienie poziomu bezpieczeństwa (1 pp. PKB to ponad 30 mld. zł.) oraz osłony socjalne.

Instrumenty wsparcia nie mają charakteru stałego, ale niektóre pozostaną z nami na dłużej, jak np. zerowa stawka VAT na żywność - zadeklarował minister Soboń. - Przy takich cenach żywności, najwyższych od kiedy badamy te ceny, koszyk zakupowy przeciętnej polskiej rodziny to jest 27% dochodu. Będziemy w połowie roku analizować czy przedłużać wakacje kredytowe - mówił.

Odciążenie przedsiębiorców poprzez obniżkę PIT i wzięcie przez państwo na siebie części presji na wynagrodzenia sprawiają, że zaliczki nie pokrywają się z faktycznymi zobowiązaniami podatkowymi, ale naszym zdaniem to był dobry ruch ze strony rządu.

- Choćby nas dogmatyczni liberalni ekonomiści zniechęcali do podążania tą drogą, to my z tej drogi nie zejdziemy - deklarował wiceminister finansów. - Jesteśmy przekonani, że jeśli inflacja najbardziej uderza w osoby najsłabsze to do tych osób należy kierować największą pomoc. Ta pomoc ma w niektórych elementach bardziej selektywny charakter, w innych powszechny - bo np. nie da się rezygnując z VAT na paliwa kierować tej pomocy tylko do biednych. Ale jeśli ktoś mówi, że pomoc jest zbyt szeroka, niech wskaże, z czego powinniśmy zrezygnować - mówił minister.

Soboń na EEC 2023: fundamenty gospodarki są zdrowe

Jest pokusa, by inflację bazową odrywać od czynników zewnętrznych: jeśli mamy rosnące ceny np. usług to jednak kluczowe znaczenie miały rosnące ceny energii czy gazu; na wzrost kosztów transportu kluczowy wpływ miały rosnące ceny paliw. To są czynniki zewnętrzne, skądinąd polska gospodarka potrafiła w ekstremalnych warunkach np. braku węgla przeprowadzić operację uniezależnienia się od dostaw surowców z Rosji - mówił Artur Soboń. - Czynniki zewnętrzne są cały czas dominujące w stosunku do naszej polityki pieniężnej - dodał.

Odporność gospodarki Polski na szoki zewnętrzne pokazuje, że fundamenty gospodarki są zdrowe. Minister Soboń postawił tezę, że przynajmniej ⅔ inflacji to jest import zewnętrzny.

- To, że udało utrzymać się fundamenty gospodarcze powoduje, że moim zdaniem można optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nie potwierdziły się prognozy, że będziemy mieli ponad 20% inflacji, nie potwierdzi się również to, że będziemy mieli recesję w tym roku - deklarował wiceminister finansów.