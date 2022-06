Spada optymizm przedsiębiorców. Odczują to pracownicy

Autor: PAP (op. AT)

Data: 14-06-2022, 18:33

Do 49 proc. czyli o ponad 11 pkt. proc. w stosunku do listopada 2021, obniżył się wskaźnik optymizmu pośród badanych pracodawców" - podała Konfederacja Lewiatan. Gorsze nastroje przekładają się na hamującą dynamikę zatrudnienia i skromne podwyżki.

Od listopada 2021 optymizm wśród przedsiębiorców spadł o 11 pkt proc. fot. shutterstock

Spada optymizm przedsiębiorców

We wtorek Konfederacja Lewiatan skomentowała wyniki najnowszego badania Plany Pracodawców zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad, z którego wynika, że "niepewność pracodawców związana z sytuacją makroekonomiczną rośnie". "Do 49 proc. czyli o ponad 11 pkt. proc. w stosunku do listopada 2021, obniżył się wskaźnik optymizmu pośród badanych pracodawców" - podała Konfederacja Lewiatan.

Co martwi przedsiębiorców?

Zdaniem autorów komentarza spadek nastroju jest związany ze wzrostem kosztów działalności, z obawami o inflację, skutki wojny w Ukrainie i wynikającą z tego niestabilność rynkową oraz zakłócenie dostaw. Przyczyną niepokojów są też "zapewne" niedobory osób "wykwalifikowanych w poszczególnych sektorach".

"Sytuacja w poszczególnych branżach jest zróżnicowana. Zdecydowanie wskazujące na wzrost zatrudnienia to te, które od dłuższego czasu odnotowywały problemy z pozyskaniem pracowników (transport i logistyka, budownictwo, SSC/BPO)" - podkreśliła Konfederacja Lewiatan.

Zwrócono uwagę, że "co prawda tylko jedna czwarta badanych firm planuje wzrost zatrudnienia, ale nie oznacza to, że procesy rekrutacji staną się łatwiejsze". "Przy utrzymującym się bardzo niskim poziomie bezrobocia, odpływie pracowników z Ukrainy czy braku znaczących zmian w polityce migracyjnej, pracodawcy wciąż będą odczuwać w tym zakresie problemy" - wyjaśniono.