Spada skuteczność szczepionek przeciwko Covid-19

Raport naukowców z państwowego Instytutu Gertnera wykazał, że ochrona przeciwko koronawirusowi gwarantowana przez szczepionki spadła do 80 proc., a wśród osób powyżej 60. roku życia nawet do 50 proc. Badania te jednak są krytykowane przez lekarzy oraz wielu ekspertów - podał w czwartek the Times of Israel.

Portal przypomniał, że szczepionki miały dużą skuteczność w walce z koronawirusem do momentu pojawienia się w kraju wariantu Delta, który po raz pierwszy odnotowano w Indiach.

Dr Amit Huppert który kierował zespołem naukowców powiedział w rozmowie z the Times of Israel, że rząd nie powinien "panikować", ale wyniki badań należy "wziąć na poważnie". "To jest ostrzeżenie, którego nie można ignorować" - zaznaczył.

Ekspert rządu ds. koronawirusa Ran Balicer zakwestionował te badania, wskazując, że ich wynik może mieć "skrajnie wypaczony" efekt. "Każda próba ustalenia skuteczności szczepionki przeciwko poważnym chorobom na podstawie ograniczonych danych dotyczących zachorowań wśród zaszczepionych jest bardzo, bardzo ryzykowna" - podkreślił.

Z kolei doktor chorób zakaźnych Yael Paran powiedziała portalowi, że dane wykazane przez naukowców z Instytutu Gertnera nie pokrywają się z rzeczywistością. "Myślę, że te liczby są przesadzone" - stwierdziła.