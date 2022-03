Spadki notowań uprawnień do emisji CO2

Uprawnienia do emisji CO2 w systemie EU ETS na giełdzie ICE spadły w środę poniżej 70 euro. W ciągu tygodnia - od ataku Rosji na Ukrainę - uprawnienia staniały o ok. 30 proc.

Autor: PAP

Data: 02-03-2022, 19:16

Spadki notowań uprawnień do emisji CO2 /fot. Unsplash

W kontraktach na marzec uprawnienia na koniec dnia w środę kosztowały 68,5 euro, kontrakty kwietniowe - 70 euro.

Uprawnienia do emisji w systemie ETS drożały nieprzerwanie od ok. dwóch lat. Wiosną 2021 r. kosztowały ok. 40 euro.

Od ubiegłego czwartku, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę uprawnienia do emisji potaniały średnio o prawie 30 proc.