Spółka z branży konopnej pozyskała 10,73 mln zł

Cosma S.A., notowana na rynku NewConnect spółka z branży konopnej, pozyskała od inwestorów 10,73 mln zł. W ramach emisji akcji serii I z prawem poboru dla wszystkich akcjonariuszy, spółka oferowała 59.639.544 akcji. W ramach transzy podstawowej złożono zapisy na 42.418.968, a w ramach zapisów dodatkowych na 25.987.624 akcje

Przemysław Lahuta, prezes Cosma S.A, Łukasz Kręski, przewodniczący Rady Nadzorczej i założyciel Cosma S.A; fot. mat. pras.

W ramach zapisów w dwóch transzach inwestorzy złożyli deklaracje na objęcie łącznie 68.406.592 akcji oferowanych. Redukcja w całej ofercie wyniosła 14,7%, co przekłada się na redukcję w transzy zapisów dodatkowych na poziomie 50,9%.

- Pomimo trudnej sytuacji rynkowej z sukcesem zakończyliśmy emisję akcji Cosma S.A. W krótkim czasie osiągnęliśmy założony przez nas cel emisyjny i uplasowaliśmy wszystkie oferowane akcje w ofercie publicznej. Popyt był tak duży, że przewyższył dostępną liczbę akcji. To dowód na to, że inwestorzy i akcjonariusze dostrzegają w naszym modelu biznesowym ogromny potencjał i wierzą w nasz biznes. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w emisji za okazane zaufanie. Otrzymane środki przyczynią się do realizacji przez nas licznych celów rozwojowych i inwestycyjnych - podsumowują Przemysław Lahuta, prezes zarządu oraz Łukasz Kręski, przewodniczący Rady Nadzorczej Cosma S.A.