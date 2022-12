Prowadzenie firmy w spokojnych czasach, gdzie właściciel przyjedzie, wypije kawę i przywita się z pracownikami odchodzi w przeszłość. Dziś wymaga to dużej koncentracji i agresywności - mówił Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon na FRSiH 2022.

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon na FRSiH 2022 mówił m.in. o tym, że dziś prowadzenie firmy spożywczej generuje dużo więcej stresu niż jeszcze kilka lat temu. fot. PTWP

Producenci żywności prozdrowotnej za mali dla funduszy?

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon na FRSiH 2022 uczestniczył w panelu "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji".

Jak wskazał, inwestorzy finansowi mocno przyglądają się rynkowi żywności prozdrowotnej.

- Sam jestem fanem tego trendu, ale te firmy są relatywnie małe. Z perspektywy funduszu często są poza naszymi radarami. To duży problem. Pytanie, czy dziś atrakcyjne dla małej firmy będzie pójście na giełdę czy NewConnect, mała emisja akcji. Według mnie takie działania są pozbawione sensu i nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi - dodał.

Branża spożywcza: Dzisiejsze czasy promują aktywnych

Stamirowski ocenił, że obecne czasy promują aktywnych menedżerów i właścicieli firm.

- Żyjemy w ciekawych czasach, które promują aktywnych. To pogoda dla bogaczy i dla tych, co mają pieniądze. Ten, to może je położyć za inwestycjami, ma dziś dużą przewagę - dodał.

Spożywczy biznes bardziej stresujący niż kiedykolwiek?

Ekspert wskazał, że na rynek fuzji i przejęć w sektorze spożywczym warto spojrzeć z perspektywy właścicielskiej.

- Wiele transakcji się nie wydarza, bo właściciele się zastanawiają, ciągle żyją w czasach, gdzie były wysokie wskaźniki, wysoka baza. My też prowadzimy rozmowy w wielu firmach, gdzie właściciele są już wiekowi. Oni stoją dziś przed poważnym wyborem. Prowadzenie firmy w spokojnych czasach, gdzie właściciel przyjedzie, wypije kawę i przywita się z pracownikami odchodzi w przeszłość. Dziś dochodzą ogromne stresy: co robić? Podnosimy ceny czy nie? Kupujemy? Nie ma surowca. Co z energią? Trzeba pamiętać, że dziś wymaga to dużej koncentracji i agresywności - wskazał.

Ekspert wskazał też, że kończy się era, w której prowadzenie firmy spożywczej jest lekkie, łatwe i przyjemne.