Nestle, w pierwszej połowie roku, odnotowało wyższy niż oczekiwano wskaźnik sprzedaży organicznej.

Nestle: wzrost sprzedaży organicznej; fot. unsplash/Matt & Chris Pua

Szwajcarski gigant spożywczy dodał, że zawęża prognozy całorocznego wzrostu sprzedaży organicznej do przedziału od 7% do 8% z przedziału od 6% do 8%. Stwierdzono, że sprzedaż organiczna wzrosła w tym okresie o 8,7%, pokonując średni wzrost o 8,1%.

Nestle podniosło ceny produktów

Głównym czynnikiem, który wpłynął na wzrost cen produktów Nestle, były wyższe koszty produkcji. Pomimo szacunków analityków, które wskazywały na wzrost cen o 8,7%, wskaźnik ten wyniósł ostatecznie 9,5%. Wolumen sprzedaży natomiast, czyli realny wzrost wewnętrzny spadł o 0,8% (w porównaniu z oczekiwanym spadkiem o 0,6%).