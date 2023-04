Podczas 15. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przyznano nagrody w konkursie Start-Up Challenge. Oto najlepsi z najlepszych.

Zwycięzcy Start-Up Challenge 2023, fot. PTWP

Do konkursu Start-Up Challenge zgłoszono 213 projektów

W tym roku do konkursu Start-Up Challenge zgłoszono 213 projektów, z których jury wybrało 101 firm. Z tej szerokiej puli wytypowaliśmy wąską grupę 15 finalistów.

- Bardzo się cieszę, że Start-up Challenge kolejny rok z rzędu jest częścią Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Kolejny raz ponad 200 młodych projektów zgłosiło się do konkursu. Jakość projektów z roku na rok jest coraz lepsza – mówi Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. - Naszą misją jest, żeby łączyć młody start-upowy biznes z biznesem dojrzałym, którego przedstawiciele są gośćmi Kongresu. Myślę, że udało to się i w tym roku - dodaje.

- Kluczowe są trzy słowa: innowacyjność, nowoczesność i przyszłość. Projekty, które poznaliśmy, niosą nas w przyszłość w wielu dziedzinach – chodzi nie tylko o funkcjonowanie miast, ale także gospodarki. Dotykają więc nas wszystkich – mówi wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. - W naszym mieście start-upy kochamy od lat, dlatego cieszymy się, że wśród zgłoszonych były także katowickie start-upy – dodaje.

Laureaci konkursu otrzymali voucher od firmy OVHcloud uprawniający do udziału w OVHcloud Startup Program, czyli programie akceleracyjnym dla start-upów, i kampanię promocyjną w mediach branżowych tworzących grupę PTWP.

Dodatkowo zwycięzca kategorii client&lifestyle został nagrodzony wyjazdem na prestiżowe, największe na świecie wydarzenie dla start-upów, Expand North Star w Dubaju, a tam możliwość wzięcia udziału w konkursie Supernova Challenge, sesje mentoringowe oraz networking umożliwiający spotkania z inwestorami i przedsiębiorcami.

Najlepszy start-up w kategorii enviroment - ochrona środowiska

W kategorii enviroment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów) wygrał start-up Biostra. Jego technologia rozwiązuje problemy, z którymi mierzą się kompostownie, przetwarzając bioodpady w autorski nawóz stały organiczny o nazwie SOILREN.

Jury doceniło mocny zespół, ciekawą koncepcję na przetwarzanie odpadów, jak i fakt, że start-up jest już po pierwszej rundzie inwestycyjnej. Projekt rozwiązuje istotne problemy środowiskowe. Zdaniem jury była to najlepsza prezentacja w tej kategorii.

Najlepszy start-up w kategorii modern economy

W kategorii modern economy (przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja) zwycięzcą konkursu został ParkCash. Firma dostosowuje opustoszałe parkingi biurowe do wymogów pracy hybrydowej, poprzez wprowadzenie systemu współdzielenia i rezerwacji miejsc parkingowych oraz mobilnego dostępu do bram oraz szlabanów. ParkCash pozwala dowolnemu pracownikowi zarezerwować miejsce parkingowe w aplikacji przed wyjazdem z domu. Dzięki temu ogranicza stres wywołany niepewnością zaparkowania w miejscu pracy oraz zmniejsza ślad węglowy.

Wyróżniony projekt to zdaniem jury rozwiązanie stosunkowo łatwe do implementacji, skierowane do szerokiego grona odbiorców. Jury zauważyło, że projekt z łatwością znajduje zastosowanie w nowoczesnej gospodarce.

Najlepszy start-up w kategorii business process

W kategorii business process (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR) zwyciężył Zonifero. To autorski system do zarządzania biurem. Platforma transformuje przestrzenie, ułatwiając pracownikom wybór stylu pracy. System współgra z czujnikami IoT monitorującymi aktywności budynku w czasie rzeczywistym, tj. wykrywającymi obecności użytkowników, monitorującymi wartości temperatury, wilgotności, natężenia światła. Czujniki Zonifero znacząco wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i usprawniają komunikację. Przyczyniają się także do ograniczenia śladu węglowego powstającego w biurowcach.

Zdaniem jury to dojrzałe, kompleksowe rozwiązanie. Jury doceniło technologię, wiedzę i kompetencje zespołu oraz łatwą skalowalność projektu.

Najlepszy start-up w kategorii client & lifestyle

W kategorii client & lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego) najlepszy okazał się Magly – to platforma do tworzenia nowoczesnych, w pełni spersonalizowanych fabularnie atrakcji hotelowych w formie interaktywnych gier edukacyjnych, które wciągają całe rodziny. Gracze korzystając z innowacyjnego kontrolera, który rozpoznaje ruchy, wchodzą w interakcje z różnymi przedmiotami i monitorami rozsianymi na terenie obiektu. Wszystko odbywa się bez wykorzystania telefonów czy okularów VR, wykorzystując nowy trend phi digital i przesuwając tym samym granice obecnej technologii gier.

Jury podkreśliło istotę problemu, który rozwiązuje projekt. Ich zdaniem koncepcja i wizja jest dobrze przygotowana, sama prezentacja projektu była bardzo przejrzysta i klarowna.

Najlepszy start-up w kategorii health & biotechnology

Zwycięzcą w kategorii health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia) został Diagendo. Innowacyjny wyrób medyczny EndoRNA umożliwia skuteczną (czułość - 94,12 proc., specyficzność diagnostyczna – 89,3 proc.) metodę diagnostyki endometriozy przy użyciu techniki qRT-PCR, która po pandemii koronawirusa stała się szeroko dostępna w kraju. Wynik, w zależności od dyspozycyjności laboratorium, może być dostępny nawet w 48 godzin po otrzymaniu próbki.

Jury podkreśliło, że projekt odpowiada na realne potrzeby w diagnostyce chorób. Jest to też projekt o wysokim stopniu zaawansowania rozwoju – jest już po pierwszych, bardzo obiecujących wynikach badań klinicznych.

Finalista programu InCredibles Sebastiana Kulczyka

Finalistą Incredibles, zainicjowanego przez Sebastiana Kulczyka w 2017 r. programu mentoringowo-edukacyjnego, został start-up Hydropolis. Rozwiązanie i oferowane przez niego usługi pozwalają na zbudowanie i prowadzenie farmy wertykalnej w dowolnym miejscu na świecie wraz z autorskim oprogramowaniem i automatyką Grow Wizard.