Startup Restimo rozwija system dla restauracji integrujący zamówienia z popularnych aplikacji do zamawiania jedzenia.

Restimo pozyskał 1,2 mln zł od aniołów biznesu/fot. materiały prasowe

Restimo ogłosiło zamknięcie pierwszej rundy inwestycyjnej w wysokości 1,2 mln zł od prywatnych inwestorów.

Startup Restimo stworzył aplikację integrującą platformy dostaw jedzenia

Spółka stworzyła aplikację RestHub dla branży gastronomicznej integrującą znane platformy dostaw jedzenia, firmy kurierskie oraz systemy POS (Point of Sale). Dzięki temu restauracje mogą zarządzać całym procesem zamówienia w jednym miejscu i pozbyć się pozostałych urządzeń, które często zajmują dużo miejsca w kuchni i powodują “tabletowe piekło” (ang. tablet hell). Obsługa restauracji na co dzień korzysta nawet z kilkunastu różnych systemów i urządzeń, podczas gdy RestHub integruje je do jednego tabletu.

W spółkę zainwestował wcześniej belgijski fundusz EIT Digital. Teraz dołącza także grupa aniołów biznesu, m.in. Małgorzata Sitkowska i Nicolas Jedraszak (założyciele Daily) oraz Michał Zawiasa (założyciel Glodny.pl), którzy z sukcesem rozwijali własne biznesy foodtechowe i będą wspierać firmę w dalszym rozwoju. Pozyskany kapitał pozwoli na dalszy rozwój produktu, zwiększenie zespołu sprzedaży i obsługi klienta oraz działania marketingowe. Spółka przygotowuje się również do ekspansji zagranicznej, na celowniku ma cały region Europy Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawię.

“Podczas pracy w centrali Glovo w Barcelonie zauważyłem, jak dużym wyzwaniem dla restauracji jest obsługa wielu tabletów. Zarządzanie zamówieniami, aktualizacja menu czy raportowanie oddzielnie dla każdej aplikacji dotychczas zajmowało kelnerowi wiele dodatkowych godzin, a nawet dni pracy w skali miesiąca. My to uprościliśmy do kilku sekund” mówi Arek Bielecki, współzałożyciel firmy. “Cieszymy się, że tak doświadczeni przedsiębiorcy dołączają do grona naszych inwestorów. Ich doświadczenie branżowe i kontakty pozwolą nam jeszcze szybciej osiągać zakładane cele” dodaje Tomasz Marcińczyk, współzałożyciel Restimo.

Firma obsługuje takie sieci restauracji jak North Fish, Makarun, Charlotte i wiele innych oraz jest obecna w ponad 25 miastach w Polsce. Restimo współpracuje ze wszystkimi wiodącymi aplikacjami do zamawiania jedzenia w tej części Europy, a teraz planuje poszerzać współpracę z firmami kurierskimi i systemami POS.

Restimo (www.restimo.com) to firma foodtech (ang. food and technology), która tworzy aplikację RestHub dla branży HoReCa. RestHub integruje platformy dostaw jedzenia (Pyszne, Uber Eats, Glovo, Bolt Food, Wolt), kanały własne zamówień (UpMenu), firmy kurierskie (Stava) oraz systemy POS dla restauracji. Spółka została założona w 2020 r.