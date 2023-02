Biznes i technologie

Straty złotego w piątek pogłębiły się wobec głównych walut

Autor: PAP

Data: 10-02-2023, 17:47

Polska waluta przez cały piątek traciła do głównych walut; najmocniej, bo o prawie 1 proc. do amerykańskiego dolara. Przecena na złotym trwała od rana, jednak około godziny 10.00 przybrała na sile i kontynuowana była do wieczora.

Straty złotego w piątek pogłębiły się wobec głównych walut /fot. Shutterstock