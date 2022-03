Światowy Programy Żywnościowy postara się dotrzeć do ludzi na Ukrainie

Światowy Program Żywnościowy ONZ będzie organizować konwoje z pomocą Ukrainie. Przebywający z wizytą w Polsce szef agendy David Beasley przyznał w środę, że operacja ta nie będzie łatwa, jednak WFP postara się dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących w Ukrainie.

Autor: PAP

Data: 09-03-2022, 19:52

Światowy Programy Żywnościowy postara się dotrzeć do ludzi na Ukrainie /fot. Shutterstock

David Beasley, dyrektor zarządzający Światowego Programu Żywnościowego (WFP), spotkał się w środę z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem MSZ Zbigniewem Rauem, z którym później wystąpił na konferencji prasowej w Warszawie.

Ukraina potrzebuje pomocy

Przypomniał, że w zeszłym tygodniu był na Ukrainie, natomiast w tym tygodniu - na granicy z Ukrainą. "Widziałem jak Ukraińcy uciekają od niebezpieczeństwa, w niesamowitych warunkach. Widziałem, że spotykają się z niesamowitą gościnnością tutaj. Widziałem też obywateli waszego kraju, którzy nawet nie znali tych uchodźców, a brali ich do swoich samochodów, jechali z nimi do Berlina, do Madrytu, albo zabierali ich do swoich domów i dawali schronienie. To było coś niezwykłego, dzięki temu świat jest lepszy" - mówił Beasley.