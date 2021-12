Święta 2021. Tyle wydamy na przygotowania, żywność i upominki

W tym roku na organizację świąt Bożego Narodzenia Polacy planują wydać średnio 1142 zł - czyli o ok. 144 zł mniej (11 proc.) niż przed rokiem. W czasie pandemii kolejny już raz maleją wydatki – wynika z badania wykonanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

W tym roku polscy konsumenci na organizację świąt lanują wydać średnio 1142 zł/fot. shutterstock

Święta Bożego Narodzenia wpędzą w tym roku w problemy finansowe mniej osób niż w poprzednich latach. Pandemia przerwała wzrostowy trend świątecznych wydatków, Polacy drugi rok z kolei deklarują, że z tej okazji wyjmą mniej pieniędzy z portfela i to mimo sporej inflacji - wynika z badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Wydatki świąteczne - wydamy mniej

- Ma to swoje dobre strony, problemów budżetu domowego z powodu nadmiernych wydatków na organizację świąt Bożego Narodzenia obawia się tym razem 13 proc. badanych. W porównaniu z minionym rokiem nie jest to może duża zmiana, bo w wówczas postrzegało święta, jako zły finansowy scenariusz 14 proc. ankietowanych, ale i tak jest to zmiana na lepsze. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2017 r. turbulencji finansowych, ze względu na wigilijną kolację i gwiazdkowe prezenty, spodziewał się nawet co piąty ankietowany – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Konsekwencje okresu świątecznego najbardziej dotkliwie odczują osoby między 25 a 34 rokiem życia, 17 proc. z nich zakłada, że będzie później miało problemy z płynnością finansową oraz mieszkańcy najmniejszych miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców (16 proc.) i osoby z wykształceniem podstawowym (32 proc.).

O zauważalnym wpływie Wigilii na finanse mówi ponad 40 proc. ankietowanych. 27 proc. informuje, że wyjątkowe grudniowe wydatki odczuwa przez kolejny miesiąc, 13 proc. przez następne dwa, trzy miesiące, a 3 proc. nawet dłużej.

Święta 2021 - będzie skromnie

Na tegoroczne wydatki świąteczne przeznaczymy średnio 1142 zł, czyli o 11 proc. mniej niż w 2020 r. i o 286 zł mniej niż dwa lata temu. Biorąc pod uwagę wzrost cen, w praktyce zmiany te są jeszcze większe. Cięcia dotknęły niemal wszystkie pozycje na liście, z wyjątkiem choinki i wyjazdów, które już w zeszłym roku zostały mocno ograniczone. Mniej wydamy na żywność, na którą przeznaczymy tym razem 386 zł zamiast 442 zł (spadek o 15 proc.) oraz na środki czystości, które przed rokiem jako jedyne odnotowały znaczący wzrost. Tym razem jednak zamiast średnio 70 zł mają kosztować 51 zł. O ponad jedną trzecią mniej pieniędzy pójdzie też na inne wydatki świąteczne (97 zł). Skromniejszy budżet – 451 zł - jest też przewidziany na najbardziej znaczący punkt bożonarodzeniowych kosztów czyli prezenty. W tym roku mają być tańsze o 35 zł (7 proc.).

Deklaracje dotyczące cięcia kosztów, znajdują też potwierdzenie w ocenie świąt 2021 r., według ponad jednej czwartej (26 proc.) ankietowanych mają być skromniejsze niż zwykle, w opinii ponad dwóch trzecich (71 proc.) takie jak zawsze, a zdaniem jedynie 3 proc. bardziej wystawne niż zwykle.

- Od pierwszych miesięcy pandemii widzimy, zarówno w badaniach jak i w statystykach dotyczących liczby niesolidnych płatników, że ta niecodzienna sytuacja przełożyła się na myślenie o finansach, wydatkach i konsumpcjonizmie. Choćby w badaniach z jesieni tego roku widać było, że np. mniej osób marnuje produkty spożywcze, a ci którym się to zdarza wyrzucają ich mniej niż wcześniej. Z pewnością spadek zapowiadanych wydatków na żywność, na wigilijny stół, to również przejaw większej ostrożności i lepszego planowania. Niewykluczone, że także rezultat większej dbałości o zdrowie, o które też zaczęliśmy się w czasie epidemii bardziej przejmować – mówi Sławomir Grzelczak.

Święta 2021: większość prezentów z sieci

Zagrożenie COVID-19 przekłada się na wiele elementów życia, ale co można było zauważyć stosunkowo najszybciej zmieniło sposób kupowania. Trend przechodzenia na zdalne zakupy ma się coraz lepiej. Po raz pierwszy w te święta przeważają osoby zapowiadające, że większość prezentów, albo nawet wszystkie kupią przez internet (41 proc.) nad respondentami mówiącymi, że wszystkie podarki lub większość nabędą w sklepach stacjonarnych (31 proc.). 28 proc. deklaruje, że w równym stopniu kupi gwiazdkowe niespodzianki w sieci czy galeriach handlowych.

Prezenty trafią przede wszystkim pod sztuczną choinkę, bo w większości domów stanie stare lub nowe, plastikowe drzewko (58 proc.). Żywą choinkę kupi 28 proc. ankietowanych, a 6 proc. poprzestanie na innych ozdobach świątecznych. Tego typu wydatki jako jedyne pochłoną w tym roku większą sumę niż w 2020 r. bo 67 zł zamiast 50 zł.