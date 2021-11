Święta 2021 - zakupy będą skromniejsze i zrobione z wyprzedzeniem

Zakłócenia w realizacji łańcuchów dostaw, zastoje po stronie producentów - to może sprawić, że w tym roku zakupy świąteczne będą stanowić wyzwanie, zarówno dla kupujących, jak i sprzedawców.

Święta 2021 - będzie skromniej i szybciej niż zawsze

Blisko połowa (48 proc.) konsumentów zrealizuje zakupy świąteczne jeszcze przed Black Friday, a wydatki na ten cel będą mniejsze niż w ubiegłym roku - wynika z danych firmy Pymnts.

Tegoroczne zakupy świąteczne będą nieco skromniejsze niż jeszcze rok temu. Zachowania konsumentów się zmieniają, a wiele wskazuje na to, że oni sami, w obawie przed wyczerpaniem zapasów i deficytem towarów oraz w obliczu szalejącej inflacji, rozpoczną w tym roku zakupy nieco wcześniej, jednocześnie z większą uwagą patrząc w swoje portfele.

Zakupy świąteczne - silny popyt, ogromne wyzwania

Ostatni kwartał roku to zawsze dla przedstawicieli handlu najważniejszy okres i czas największych żniw, a przyspieszona cyfryzacja i rozwój sektora e-commerce sprawiają, że zainteresowanie konsumentów zakupami przedświątecznymi zaczyna kształtować się dużo wcześniej. Przed Black Friday tę aktywność planuje 48 proc. konsumentów, a konkretnie tego dnia – 25 proc. Na zakupy świąteczne w Cyber Monday decyduje się 11 proc. osób, a później, ale jeszcze przed Bożym Narodzeniem – 9 proc. Na tydzień przed świętami zakupy świąteczne planuje już jedynie 3 proc. konsumentów - informuje Pymnts.

Obecna sytuacja gospodarcza sprawiła, że część osób zrezygnuje ze świątecznych zakupów – w porównaniu do ubiegłego roku odsetek konsumentów, którzy deklarują tego typu aktywność zmniejszył się o 8 proc. (91 proc. w 2020 vs. 83 proc. w 2021). W obawie przed brakiem produktów i pustymi półkami, poza wcześniej rozpoczętym sezonem na zakupy, nie dziwi także zachowanie klientów związane z wyborem tych sprzedawców, którzy aktualnie posiadają dany towar. Jak wynika z danych McKinsey , spośród 60 proc. konsumentów, którzy mieli do czynienia z produktami, których nie było w magazynie w ciągu ostatnich trzech miesięcy, tylko 13 proc. twierdzi, że czekało na powrót produktu, a ok. 70 proc. – zmieniło sprzedawców lub marki.

W III kwartale liczba zamówień online wyhamowała, a sprzedawcy detaliczni na całym świecie odnotowali spadki o 2 proc. rok do roku . W 2021 r. konsumenci szykują się na mniejsze wydatki w okresie przedświątecznym – według danych Pymnts, 19 proc. osób planuje wydać mniej niż w tym samym okresie w 2020 r., a dla 55 proc. zakupy świąteczne wiążą się z wydatkami na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Z kolei 18 proc. deklaruje, że wyda więcej – w tej grupie jest 31 proc. konsumentów z generacji Z oraz 28 proc. millenialsów.