Systemem SENT zostaną objęte przewozy przez terytorium Polski albo przywozy do naszego kraju zbóż, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich – wynika z projektu rozporządzenia MF, opublikowanego na stronach RCL.

Systemem SENT objęte zostaną przewozy zbóż, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich /fot. PAP

Zmiany w systemie SENT

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Zgodnie z projektem, obowiązkiem zgłoszenia do rejestru SENT będą objęte zboża, jaja, mięso drobiowe oraz produkty pszczele i to bez względu na ich ilość w przesyłce.

Jednocześnie dodano, że transport tych towarów zostanie wyłączony spod systemu monitorowania przewozu i obrotu w przypadku, gdy ich przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy. Dodano także, że w przypadku transportu rozpoczętego przed wejściem w życie nowych przepisów mają być stosowane przepisy dotychczasowe.

Kogo dotyczy projekt SENT?

Projekt wpływa na działalność mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie zgłoszenia przewozów ww. towarów do rejestru SENT oraz zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących te towary. Dotyczy tych przedsiębiorców, którzy uczestniczą w obrocie ww. towarami w ramach ich przywozu na terytorium RP bądź przewozu przez terytorium RP - stwierdzono w uzasadnieniu do projektu.

Nowe przepisy mają wejść w życie w dzień po ogłoszeniu rozporządzenia.