Szczyt inflacji dopiero przed nami. Przypadnie na czerwiec lub lipiec

Ekonomiści oczekują, że piątkowy odczyt inflacji wyniesie 12,3 proc., a więc będzie taki, jak we wstępnym szacunku GUS – powiedział PAP ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Jego zdaniem szczyt inflacji przypadnie na czerwiec lub lipiec.

Autor: PAP

Data: 13-05-2022, 09:04

Według prognoz banku PKO BP, wkrótce inflacja osiągnie swój szczyt w tym roku./fot. shutterstock

Główny Urząd Statystyczny poda 13 maja informację o wskaźniku inflacji w kwietniu. Według wstępnego szacunku, dokonanego przez GUS na koniec poprzedniego miesiąca, inflacja w kwietniu wyniosła 12,3 proc. W marcu wskaźnik wyniósł 11 proc.

"Oczekujemy, że piątkowy odczyt inflacji wyniesie 12,3 proc., a więc będzie taki, jak we wstępnym szacunku GUS. Nie widzimy powodów, aby odczyt miał się zmienić" - mówi PAP ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor.

Jego zdaniem obecnie głównym czynnikiem napędzającym wzrost inflacji są ceny żywności.

"Obecnie, co widać w danych wstępnych, kluczowym czynnikiem dla wzrostu inflacji, są ceny żywności, w drugiej kolejności na wskaźnik wpływają ceny energii, czyli gazu, ogrzewania oraz elektryczności, a trzeci element to wzrost inflacji bazowej" - powiedział Kamil Pastor.

Według prognoz banku PKO BP, wkrótce inflacja osiągnie swój szczyt w tym roku.

"Spodziewamy się, że szczyt inflacji przypadnie na czerwiec lub lipiec, gdy wskaźnik osiągnie poziom ok. 13 proc. Powodem, dla którego oczekujemy, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie spadać, są ceny paliw. Chodzi o to, że wkrótce zacznie wygasać efekt wysokiej zeszłorocznej bazy na cenach paliw, który podbija inflację. I nawet jeśli ceny paliw utrzymają się na wysokim, obecnym poziomie lub nieco wzrosną, to ze względu na coraz niższe dynamiki roczne, inflacja będzie się obniżać" - powiedział ekonomista banku PKO BP.