Szczyt inflacji już za nami? Ekonomistów niepokoi jedna rzecz

Inflacja zasadnicza prawdopodobnie osiągnęła szczyt w lutym i zacznie spadać w przeciągu 2023 r. – ocenili ekonomiści z Goldman Sachs, komentując środowe dane GUS o inflacji. Zdaniem ekonomistów niepokojący jest za to fakt, że wpływ tego spadku został zniwelowany przez przyspieszający wzrost cen w sektorze usług.

Szczyt inflacji już za nami?

W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rdr o 18,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,2 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 16,6 proc., a mdm wzrosły o 2,5 proc. Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 17,2 proc., a mdm wzrosły o 2,4 proc.

Jak ocenili ekonomiści z Goldman Sachs, inflacja zasadnicza prawdopodobnie osiągnęła szczyt w lutym i zacznie spadać w przeciągu 2023 r., co będzie przede wszystkim odzwierciedlać słabnący wkład czynników nie będących składową inflacji bazowej, jak np. normalizacja cen energii dla gospodarstw domowych oraz żywności. Wskazali jednocześnie, że inflacja bazowa, zwłaszcza na rynku usług, pozostanie "lepka" i podwyższona, ograniczając tym samym tempo powrotu inflacji do celu NBP na poziomie 2,5 proc. +/- 1 pp.

NBP nie zmieni polityki wobec inflacji?

Eksperci nie spodziewają się jednak, żeby odczyty inflacyjne skłoniły NBP do zmiany dotychczasowej polityki stóp procentowych w najbliższym czasie.

Analitycy zauważyli, że inflacja na poziomie 18,4 proc. rdr w lutym była niższa względem konsensusu rynkowego (18,5 proc. rdr) oraz prognoz GS (18,6 proc. rdr). Zaznaczyli jednak, iż wzrost inflacji w lutym względem stycznia nastąpił po znacznej korekcie w dół wobec wstępnych szacunków inflacji za styczeń (17,2 proc. wstępnie wobec 16,6 proc. po rewizji). Oznacza to - stwierdzono - że miesięczny wzrost inflacji w lutym był znacznie silniejszy niż konsensus (1,2 proc. mdm wobec konsensusu 0,8 proc. mdm).

Przekazano, że zgodnie ze szczegółowym zestawieniem NBP inflacja bazowa dóbr trwałego użytkowania uległa obniżeniu. Zdaniem ekonomistów niepokojący jest za to fakt, że wpływ tego spadku został zniwelowany przez przyspieszający wzrost cen w sektorze usług, przez co ogólna inflacja bazowa wzrosła z 11,7 proc. rdr w styczniu do 12 proc. rdr w lutym.