Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w lutym do 18,4% r/r wobec 16,6% w styczniu kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (18,7%) i prognozy ekspertów Credit Agricole (18,8%). GUS opublikował również zrewidowane wagi w koszyku konsumenckim, będące odzwierciedleniem struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2022 r.

Rewizja wag koszyka przyczyniła się do silnej rewizji w dół (o 0,6 pkt. proc.) inflacji w styczniu z 17,2% do 16,6%. Uważamy, że gospodarstwa domowe silnie ograniczały udział wydatków na produkty i usługi charakteryzujące się wyjątkowo silnym wzrostem cen zastępując je innymi, o ile było to możliwe. W 2022 r. zmniejszył się również udział wydatków na dobra luksusowe (np. w ramach kategorii ”sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny” lub „inny sprzęt trwałego użytku związany z rekreacją i kulturą”). Zmiana struktury wydatków miała istotny wpływ nie tylko na rewizję styczniowej inflacji ogółem, ale również jej głównych podkategorii. Z największą rewizją mieliśmy do czynienia w przypadku cen nośników energii, gdzie tempo wzrostu cen ostatecznie obniżyło się do 29,7% r/r wobec 31,1% w grudniu (wcześniej GUS oszacował, że dynamika cen w tej kategorii zwiększyła się w styczniu do 34,0%) - twierdzą eksperci.

Wynikało to ze wzrostu udziału opału w koszyku inflacyjnym, który w styczniu 2023 r. był jedynym nośnikiem energii taniejącym w ujęciu m/m. Większa waga tej taniejącej kategorii w ujęciu m/m przyczyniła się jednocześnie do rewizji w dół dynamiki opału również w przeliczeniu na ujęcie r/r, jak również całego tempa wzrostu cen nośników energii. Sama rewizja wag poszczególnych podkategorii w ramach kategorii „nośniki energii” oddziaływała w kierunku rewizji inflacji ogółem w dół o ok. 0,5 pkt. proc., a tym samym odpowiadała za gros całej skali rewizji styczniowych danych - dodają