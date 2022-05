Szefowa Parlamentu UE: uwolnijmy się od dostaw rosyjskiej energii

Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola przekonywała na szczycie w Brukseli, że UE musi uwolnić się od dostaw rosyjskiej energii. Apelowała też o poparcie dla unijnej perspektywy dla Ukrainy.

Autor: PAP

Data: 30-05-2022, 19:59

/ fot. Fré Sonneveld on Unsplash

"To, co do tej pory osiągnęliśmy, jest już bezprecedensowe, trzymaliśmy się razem i odpowiadaliśmy jednością, w sposób, który zaskoczył nawet najgorszych cyników. Do tej pory opinia publiczna była z nami. Nasi ludzie otworzyli swoje domy i serca dla 6 milionów Ukraińców. W dużej mierze zaakceptowali cenę do zapłacenia za wojnę i zażądali zdecydowanej odpowiedzi" - stwierdziła.

UE deklaruje, że nie chce gazu z Rosji

Dodała, że UE musi pozostać nieugięta i zacząć planować długoterminowe zaangażowanie w regionie, wykraczające poza natychmiastową pomoc doraźną dla Ukrainy.

"Doskonale wiecie, jakie jest stanowisko Parlamentu w sprawie wniosku Ukrainy o członkostwo w UE. Status kandydata da Ukrainie nadzieję. Otworzy drzwi Ukrainie do udziału w różnych programach i da im przestrzeń i czas na przeprowadzenie reform" - zaznaczyła.

Dodała, że Ukraina potrzebuje teraz nadziei i perspektywy. "Jesteśmy w momencie, w którym UE musi stać się prawdziwą globalną potęgą demokracji - powiewającą flagą liberalnych demokracji w świecie, który staje się coraz bardziej skomplikowany i bardziej niebezpieczny. Nikt nie mówi, że będzie to łatwe, ale warto" - zaznaczyła.

Sankcje wobec Rosji: jakie mogą być?

Jeśli chodzi o sankcje - jak mówiła - Komisja postąpiła odważnie i słusznie. "Naprawdę mam nadzieję, że dzisiaj będzie porozumienie. Naszym celem musi pozostać wyplątanie się z rosyjskiej energii" - zaznaczyła. Dodała, że sankcje wobec Rosji muszą iść w parze z sankcjami wobec Białorusi.

Powiedziała, że jeśli chodzi o rynki gazu i energii elektrycznej, UE powinna działać szybko w obu sektorach, mając wspólny cel, jakim jest ochrona europejskich gospodarstw domowych przed poważnymi wahaniami cen.

Dostępność gazu w UE

"Powinniśmy pracować nad wypracowaniem wspólnych mechanizmów i platform zakupowych gazu oraz zoptymalizować nasz rynek energii elektrycznej tak, aby odeprzeć przyszłą zmienność cen. Szybkie zakończenie negocjacji w sprawie wymogu magazynowania gazu pokazuje, że możemy to osiągnąć - ale potrzebujemy więcej. Nasze inwestycje w energię i w zieloną transformację muszą być postrzegane w równym stopniu jako kwestia bezpieczeństwa i ochrony środowiska - dlatego też pakiet Fit for 55 jest tak istotny" - podsumowała.