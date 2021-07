Szkoły będą uczyć, jak nie marnować żywności?

Eksperci Instytutu Ochrony Środowiska mają nadzieję, że wprowadzenie zajęć z ochrony klimatu do ramowych planów nauczania pozwoli zwiększyć świadomość młodego pokolenia na temat niemarnowania żywności.

Data: 07-07-2021, 14:36

Niemarnowanie żywności będzie tematem lekcji w szkołach? fot. shutterstock

Marnowanie żywności w Polsce - problem nas wszystkich

W Polsce do kosza trafia 5 mln ton żywności, z tego w naszych domach 3 mln ton. Jak podkreślają eksperci Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego nikt nie jest zbyt młody, aby działać na rzecz niemarnowania żywności i środowiska.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy podaje, że w samej Polsce w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucane do kosza są blisko 153 kilogramy żywności w całym łańcuchu żywnościowym, a więc począwszy od producentów, poprzez dystrybucję, gastronomię, na konsumentach kończąc. Za 92 kg z tej sumy odpowiadamy my konsumenci, co w przeliczeniu np. na chleb daje aż 184 bochenki.

Edukacja dzieci sposobem na marnowanie żywności?

W edukację warto zaangażować dzieci i zainwestować tym samym we wspólnie spędzony czas. Wiedzę dotyczącą właściwego gospodarowania żywnością możemy przekazywać najmłodszym podczas wykonywania codziennych obowiązków, czy też w czasie nauki oraz zabawy. Niezwykle istotne jest pokazanie dzieciom, że najbardziej pro środowiskowe mogą być ich codzienne, racjonalne decyzje.

Możemy zacząć od zaangażowania dzieci w robienie wspólnej listy posiłków i odpowiednio do niej dobranej listy zakupów. Pokażmy jakie produkty są potrzebne by powstała np. domowa pizza czy spaghetti - radzi Instytut.

- Robiąc zaś zakupy wytłumaczmy, że do koszyka wkładamy wyłącznie to, co znajduje się na liście, a na zakupy nie chodzimy głodni. W sklepie możemy uczyć dzieci rozpoznawać warzywa i owoce i rozmawiać o tym w jaki sposób rosną i skąd pochodzą, wybierać też niekoniecznie idealne jabłka czy samotne banany. Sprawdzajmy etykiety i terminy ważności kupowanych produktów. Przy okazji nauczmy dzieci odpowiedniego układania produktów w szafkach, w lodówce w taki sposób, by te, które trzeba szybko zużyć, były pod ręką - wskazuje IOŚ.

Eksperci IOŚ-PIB mają nadzieję, że zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych z czerwca 2020, zgodnie z którym ochrona klimatu będzie stanowić jeden z tematów lekcji wychowawczych i jest początkiem większych zmian w tym zakresie.