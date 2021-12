Tarcza antyinflacyjna ma zahamować inflację, a nie gospodarkę

Rozwiązania z tarczy inflacyjnej mają zahamować inflację, nie hamując wzrostu gospodarczego i wspierając tych, którzy najbardziej wsparcia potrzebują– powiedziała w środę w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Autor: PAP

Data: 08-12-2021, 16:41

Mam zaszczyt przedstawić kolejny projekt z pakietu tarczy antyinflacyjnej. Wszystkie te rozwiązania mają zahamować inflację, nie hamując wzrostu gospodarczego i wspierając tych, którzy najbardziej wsparcia potrzebują" - powiedziała w środę w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, przedstawiając posłom projekt ustawy o dodatku osłonowym.

Dodatek ma trafić do 6,8 mln gospodarstw domowych

Dodała, że dodatek ten ma trafić do 6,8 mln polskich gospodarstw domowych, czyli prawie połowy ze wszystkich, a kwota wsparcie będzie wynosić od 400 do 1,15 tys. zł w zależności od poziomu dochodów. Stwierdziła także, że przy konstrukcji dodatku został zastosowany mechanizm "złotówki za złotówkę".

"Więc jeśli ktoś się nie zmieści w progu, to i tak dostanie wsparcie. Dodatek będzie wypłacany przez gminy w dwóch ratach, 23 marca i 2 grudnia, czyli przed świętami, kiedy wydatki gospodarstw domowych rosną najmocniej" - stwierdziła Anna Moskwa.

Powiedziała także, że łączna kwota wsparcia w ramach dodatku osłonowym to ponad 4 mld zł.

"Liczymy na poparcie tej ustawy ze wszystkich stron. Mamy nadzieję, że cała kwota szybko trafi do Polaków" - dodała minister klimatu.

Jaki dodatek?

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób. Świadczenie ma wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od 2 do 3 osób, 850 zł dla gospodarstwa, w którym jest 4 lub 5 osób, a także 1 150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób.