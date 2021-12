Tarcza antyinflacyjna ruszy już w styczniu?

Tarcza antyinflacyjna ruszy już w styczniu? Chcemy, żeby tarcza antyinflacyjna zaczęła chronić Polaków już od przyszłego miesiąca - powiedział w piątkowym podkaście premier Mateusz Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 03-12-2021, 18:21

Tarcza antyinflacyjna ruszy już w styczniu? Tak zapowiedział Mateusz Morawiecki. fot. PAP/Leszek Szymański

"Tracza antyinflacyjna to odpowiedź na kolejne stadium globalnego kryzysu gospodarczego, czyli zwyżkującą inflację" - powiedział Morawiecki. Przypomniał, że przygotowany przez rząd pakiet składa się z dwóch części: obniżki podatków na energię, gaz i paliwa dla wszystkich Polaków, a także dodatku osłonowego (od 400 do 1150 zł) dla rodzin najbardziej narażonych na skutki wzrostu cen.

"To jest kwestia solidarności; w interesie nas wszystkich jest to, by kryzys dotknął nas, jako społeczeństwo, jak najmniej" - zaznaczył. Dodał, że dzięki tym działaniom szczyt inflacyjny zostanie ścięty o 1-1,50 pkt., a każda rodzina zaoszczędzi nawet kilkaset złotych. "Chcemy, żeby tarcza antyinflacyjna zaczęła chronić Polaków już od przyszłego miesiąca" - wskazał.

Premier podkreślił też, że obniżka podatków nie może być pretekstem dla firm do wprowadzania ukrytych podwyżek. "Dlatego będziemy obserwować czy firmy działają uczciwie" - zapowiedział.

Inflacja problemem Europy

Morawiecki zaznaczył również, że rekordowo wysoka inflacja jest problemem, z którym zmaga się wiele krajów. Wskazał, że np. w Hiszpanii takiego wzrostu cen nie notowano od 29 lat, a w Niemczech od 28 lat. "W strefie euro inflacja jest największa od początku pomiarów, czyli od 25 lat" - mówił.

Wyjaśnił, że czynnikami napędzającym inflację są m.in. rosnące na światowych rynkach ceny paliw, działania Rosji, a także nieracjonalna polityka klimatyczna UE. "Dlatego na posiedzeniu Rady Europejskiej w połowie grudnia zaproponuję, żeby zaprzestać możliwości spekulowania uprawnieniami do emisji CO2, żeby tylko podmioty energochłonne i inne, które muszą mieć takie uprawnienia, mogły nimi handlować" - zapowiedział.

Tarcza antyinflacyjna składa się z: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek "tarczowy" (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego).