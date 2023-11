Łukasz Targoszyński, partner w Baker McKenzie Polska przyznał, że z perspektywy prawnika zmienił się sposób przeprowadzania transakcji w ostatnim roku.

W ocenie eksperta na rynku było mniej tzw. twardych restrukturyzacji niż się spodziewano.

- Powoli zaczynamy je widzieć dlatego, że skończył się dopływ gotówki. Bywają spółki, które mają coraz większe problemy i tych twardych restrukturyzacji może być więcej. Jest już trochę więcej miękkich - spółki miały finansowanie i mają kłopoty ze spłacaniem. Spółki przygotowują plan spłaty, jeżeli banki go nie akceptują to w którymś momencie wymuszają sprzedaż spółki. Tego mamy trochę więcej, podobnie jak czegoś, co jest etapem wcześniejszym - czyli spółki widzą, że nie są w stanie konkurować na rynku i proaktywnie zaczynają szukać kogoś, kto mógłby im pomóc i zwracają się do większych graczy, którzy sobie radzą - dodał.