Teraz Polska 2022. Dodatkowe dwa tygodnie na zgłoszenie produktu lub usługi

Do 14 lutego 2022 r. można zgłaszać produkty, usługi lub innowacje do 32. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przedłużyła termin składania wniosków konkursowych, dzięki czemu więcej firm będzie miało szansę na uzyskanie prestiżowego Godła „Teraz Polska”.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 01-02-2022, 12:38

fot. PAP/Rafał Guz

Teraz Polska 2022. Ruszają zgłoszenia

Zgłoszenie produktu, usługi lub innowacji do Konkursu „Teraz Polska” nie jest skomplikowane, jednak nie warto tego robić na ostatnią chwilę. – Do 14 lutego należy przesłać do Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy). Aby otrzymać wniosek, należy wcześniej wypełnić online ankietę rejestracyjną – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. – W razie pytań jesteśmy do dyspozycji i chętnie pomagamy w procesie aplikowania do Konkursu – dodaje Lipiński.

Dlaczego w ogóle warto wziąć w nim udział?

– Godło „Teraz Polska” należy do najlepiej rozpoznawalnych logotypów promocyjnych w Polsce i bez wątpienia budzi zaufanie konsumentów, cieszy się ugruntowaną renomą. Od lat w badaniach ankietowych odsetek osób deklarujących jego znajomość utrzymuje się powyżej 70 proc. Według badań zrealizowanych we październiku br. przez Centrum Badań i Analiz Rynku ASM aż 78,2 proc. respondentów prawidłowo rozpoznaje znak „Teraz Polska”. Odpowiedzi osób badanych na zadane przez nas pytania potwierdzają wysoką rozpoznawalność znaku „Teraz Polska” i jego skuteczność jako narzędzia promocyjnego, wspierającego sprzedaż i markę posługującej się nim firmy. 87,8 proc. respondentów uważa, że Godło „Teraz Polska” jest dobrym sposobem oznaczania polskich produktów i usług wysokiej jakości, a znak ten umieszczony na opakowaniu zachęca ich do zakupu – dodaje Lipiński.

Wysoka rozpoznawalność znaku „Teraz Polska” wśród konsumentów wpływa pozytywnie na działania promocyjne firm – laureatów Konkursu, wspomaga budowanie marki, a także wzbudza zaufanie do przedsiębiorstwa wśród kontrahentów i partnerów biznesowych.

Kto może wziąć udział w konkursie Teraz Polska?

W Konkursie „Teraz Polska” może wziąć każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, którego produkty i usługi są obecne na polskim rynku od co najmniej 6 miesięcy. Nie jest ważna wielkość firmy czy rynek, na którym działa. Co roku laureatami zostają zarówno małe, rodzinne firmy, jaki i największe polskie przedsiębiorstwa. Zastosowanie jakości jako głównego kryterium oceny sprawia, że szansę na sukces w Konkursie mają reprezentanci wszystkich branż, niezależnie od wielkości i skali działania.

Wygrana w Konkursie wiąże się z szeregiem korzyści dla firm – od udziału w Gali „Teraz Polska” odbywającej się w Teatrze Wielkim w Warszawie, po prawo do znakowania logo „Teraz Polska” zwycięskich produktów i usług oraz uczestnictwo w spotkaniach Klubu „Teraz Polska”, umożliwiających nawiązanie nowych kontaktów, wymianę poglądów i doświadczeń. Fundacja zapewnia także laureatom silną obecność medialną, co jest możliwe dzięki współpracy z najważniejszymi krajowymi redakcjami.

Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie WWW.terazpolskafirma.pl, a także telefonicznie (tel. 22 826 01 91; 22 201 26 90) lub drogą mailową (konkurs@terazpolska.pl).