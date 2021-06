Tomasz Stamirowski zainwestuje w Widzew połowę majątku

- Powiedziałem sobie, że mogę poświęcić połowę mojego majątku na inwestycję w klub, który chcę, żeby wygrywał - powiedział Tomasz Stamirowski podczas pierwszej konferencji prasowej w roli większościowego udziałowca Widzewa.

Tomasz Stamirowski zainwestuje w Widzew połowę osobistego majątku. fot. za YouTube

Tomasz Stamirowski większościowym udziałowcem Widzewa Łódź 13 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź podjęło uchwałę o upoważnieniu zarządu Stowarzyszenia do zawarcia umowy inwestycyjnej z Tomaszem Stamirowskim.

Tomasz Stamirowski zostanie większościowym udziałowcem spółki i wejdzie w posiadanie 79 proc. akcji spółki. 21 proc. pozostanie w rękach Stowarzyszenia.

Tomasz Stamirowski - Ile zainwestuje w Widzew?

W pierwszej konferencji prasowej po objęciu większości udziałów Stamirowski potwierdził, że zamierza przekazać połowę majątku na cele klubowe.

- Powiedziałem sobie, że mogę poświęcić połowę mojego majątku na inwestycję w klub, który chcę, żeby wygrywał. (...) Znam swoje ograniczenia, w ciągu pięciu lat przekażę po dwa miliony złotych każdego roku, do tego dochodzą gwarancje sponsorskie. Wiem, że to dopiero pierwszy poziom, ale jeżeli przy takich zasobach nie uporządkujemy klubu oraz nie awansujemy do Ekstraklasy, to będzie wstyd - dodał.

Stamirowski - długoterminowy plan na Widzew

Stamirowski jednocześnie zagwarantował w umowie, że swoją rolę traktuje długoterminowo.

- Dałem gwarancję, że przez dziesięć lat nie sprzedam 60% udziałów. (...) Nie chciałbym jednak, żeby Widzew był dojną krową, bo pojawił się właściciel i teraz trzeba go doić na każdym polu. Musimy to robić na zdrowych zasadach. Pieniądze umiem liczyć i na pewno będę to robił - podsumował.

Tomasz Stamirowski to partner zarządzający Funduszu Avallon. Jednym z kluczowych obszarów zainteresowania Avallona jest branża spożywcza. Fundusz jest obecny m.in. w Ceko czy Wosanie.