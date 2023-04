Temperatury marcowe nas nie rozpieszczały, ale w branży rolno-spożywczej było gorąco w związku z problemami, jakie generuje ciągły napływ ukraińskiego zboża do Polski. Protesty, rozmowy, apele i wreszcie rolniczy "okrągły stół". Co jeszcze ważnego się wydarzyło?

TOP w marcu: Ukraińskie zboże w Polsce, inwestycje gigantów, nieoczywiste przejęcia, fot. shutterstock

Unilever zapowiedział inwestycję w nowy zakład produkcyjny w obwodzie kijowskim. Tym samym chce wesprzeć rozwój swojej działalności w Ukrainie.

Eurocash inwestuje. Stawia na sklepy franczyzowe i sprzedaż wielokanałową

Grupa Eurocash opublikowania sprawozdanie zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku. W sprawozdaniu przedstawiła też założenia swojej strategii do 2025 roku.

"W efekcie realizacji Strategii Grupa Eurocash planuje osiągnąć w 2025 roku wynik EBITDA w wysokości 1 mld zł (przed MSSF 16). Zarząd szacuje, że w latach 2023-2025 skumulowany wzrost efektywności kosztowej wyniesie 100 mln zł EBITDA.

Na koniec 2022 r. łączna liczba sklepów (franczyzowych, partnerskich oraz własnych) skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash, tj. funkcjonujących pod markami: ABC, Lewiatan, Groszek, Gama (PSD), Euro Sklep, Delikatesy Centrum, Arhelan, Inmedio oraz Duży Ben, liczyła 15,5 tys. placówek wobec około 17 tys. na koniec 2021 roku. Spadek ten wynika głównie z przeprowadzonej na przełomie 2022 i 2023 roku weryfikacji liczby sklepów ABC aktywnie współpracujących z Eurocash.

W strategii na lata 2023-2025 Grupa Eurocash zakłada pozyskanie do sieci partnerskich i franczyzowych około 500 sklepów rocznie.

Gigant zbuduje fabrykę w Ukrainie za 20 mln euro

Unilever zapowiedział inwestycję w nowy zakład produkcyjny w obwodzie kijowskim. Tym samym chce wesprzeć rozwój swojej działalności w Ukrainie i podkreślić długoterminowe zaangażowanie w tym kraju. Inwestycja opiewa na 20 mln euro.

Budowa fabryki Unilevera rozpocznie się jeszcze w tym roku, a jej otwarcie planowane jest na 2024 rok. W nowym zakładzie w Ukrainie pracę znajdzie około stu osób. Fabryka będzie produkowała środki higieny osobistej, w tym szampony i żele pod prysznic dla takich marek jak Dove, Axe, TRESemmé i Clear.

Polmlek podpisał umowę przejęcia OSM Końskie

Jak dowiedział się portalspozywczy.pl, 25 marca Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich po przeanalizowaniu złożonych ofert dotyczących przyszłości mleczarni, zdecydowała się przyjąć propozycję Polmleku.

Upoważniając tym samym zarząd Spółdzielni do wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupie Polmlek. Konsekwencją umowy dzierżawy ma być zakup majątku spółdzielni przez Grupę Polmlek.

27 marca, 2023 roku, podpisana została umowa dzierżawy zakładu na mocy, której Polmlek będzie prowadził konecką mleczarnię utrzymując i rozwijając produkcję w zakładzie a finalnie dokona zakupu jej majątku – mówi Jerzy Borucki, współwłaściciel Grupy Polmlek.

11 punktów rolników - Lista

W marcu sporo się działo w temacie ukraińskiego zboża w Polsce. Odbywały się liczne protesty, rozmowy, konsultacje oraz apele do rządu, aby pilnie zajął się tą sprawą. 29 marca w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się "okrągły stół" rolniczy. W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych. Minister Henryk Kowalczyk złożył podpis pod 11-punktową wspólną propozycją rolników, przetwórców i eksporterów.

1. Przywrócenia ceł oraz wprowadzenia kaucji na tranzyt i na artykuły rolno spożywcze z Ukrainy do poziomu równowagi cenowej z cenami na rynku polskim.

2. Wprowadzenia „Tarczy dla branży rolno-spożywczej” w wysokości co najmniej 10 mld zł, jako rekompensaty z tytułu kryzysu na rynku zbóż, rzepaku i artykułów rolno-spożywczych wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę

3. Zdjęcia z polskiego rynku, do końca czerwca 2023 roku, nadmiaru zbóż i rzepaku poprzez eksport oraz wykorzystanie na cele energetyczne.

4. Wprowadzenia nowelizacji ustawy o biopaliwach wg załącznika przygotowanego przez Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych, w terminie do końca maja 2023 roku, jako ważnego elementu stabilizacji dochodów rolniczych.

5. Dokonania zmian w budżecie Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027 poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania z budżetu krajowego do

maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez Komisję Europejską, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowego Planu Strategicznego.

6. Dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150, 200 zł do 1 tony pszenicy, kukurydzy i rzepaku, w zależności od odległości od portów bałtyckich (Rząd RP wystąpi do KE o zgodę na udzielenie pomocy’).

7. Wprowadzenia do obrotu z Ukrainą jedynie paliw z dodatkiem biokomponentów krajowego pochodzenia tj. do oleju napędowego - 20%, do etyliny - 10%.

8. Rozwoju infrastruktury transportowej, magazynowej, przeładunkowej.

9. Zwiększenia przepustowości portów.

10. Priorytetyzacji transportu i przeładunku zboża względem innych towarów.

11. Otwarcia nowych rynków zbytu.

