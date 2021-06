Transformacja cyfrowa. Firmy nie biorą pod uwagę potrzeb klientów?

49 proc. polskich przedsiębiorstw nie uważa, że analiza perspektywy klientów jest krokiem, od którego należy zacząć transformację cyfrową – wynika z badań przeprowadzonych przez Kantar na zlecenie Future.Company.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 01-06-2021, 10:12

Połowa polskich firm nie bierze pod uwagę potrzeb klientów przy transformacji cyfrowej fot. pixabay.com

Pandemia COVID-19 wymusiła przyspieszenie transformacji cyfrowej

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały przynajmniej częściową zmianę nawyków konsumpcyjnych. Istotna część sprzedaży obecnie odbywa się przez internet, o czym świadczą rekordowe zyski cyfrowych gigantów. W debacie publicznej często pojawiało się twierdzenie, że pandemia COVID-19 wymusiła przyspieszenie transformacji cyfrowej.

Działania te w dużej mierze postrzegano jako polegające na przeniesieniu działań marketingowych i sprzedażowych do przestrzeni wirtualnej. Jednak, jak pokazują przeprowadzone na zlecenie Future.Company badania, mimo to niemal połowa respondentów nie uznała, że analiza perspektywy klientów jest krokiem, od którego należy rozpocząć transformację cyfrową w ich organizacji. Osoby na najwyższych pozycjach decyzyjnych zostały poproszone o wybranie kilku odpowiedzi spośród przedstawionej listy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Respondenci wskazywali również inne kroki. 77 proc. uznało, że transformacja cyfrowa powinna się rozpocząć od zmiany wewnątrz organizacji nastawienia ludzi, kompetencji oraz procesów. 60 proc. rozpoczęłoby działania od całościowego mapowania obecnej sytuacji i potrzeb, a 16 – od analizy konkurencji i prób kopiowania innych.



- Celem przedsiębiorstw jest sprzedaż produktów i usług klientom. Jeśli przedsiębiorcy nie biorą ich potrzeb pod uwagę rozpoczynając transformację cyfrową to ryzykują, że albo później będą musieli podjąć kosztowne kroki, aby to naprawić, albo z tego zrezygnować - mówi Olgierd Cygan, współzałożyciel i partner w Future.Company.

Rywalizacja w cyfrowym świecie to rywalizacja z firmami z całego świata

Dane dotyczące brania pod uwagę potrzeb klientów przy rozpoczynaniu transformacji cyfrowej mogą wyjaśniać również to, dlaczego według badania Future.Company jedynie 16 proc. przedsiębiorców jako zaletę transformacji widzi wzrost sprzedaży.

- Te dane mogą być odpowiedzią na pytanie, dlaczego w tak wielu przypadkach transformacja cyfrowa w polskich przedsiębiorstwach nie spełnia stawianych jej celów - dodaje Andy Woynarowski, w spółzałożyciel i partner w Future.Company.

- Transformacja cyfrowa to również transformacja ludzi i relacji między nimi. To też dotyczy relacji z klientami, a bez zrozumienia ich konieczna zmiana nie będzie możliwa. Trzeba pamiętać, że w cyfrowym świecie firmy rywalizują o klienta nie tylko ze swoją najbliższą konkurencją, ale potencjalnie z przedsiębiorstwami z całego świata. Brak rozeznania w potrzebach klientów może spowodować, że transformacja cyfrowa przyniesie efekty przeciwne do zamierzonych – podsumowuje Iza Klat, współzałożycielka i partnerka Future.Company.

Badanie „Stan transformacji cyfrowej w Polsce” zostało przeprowadzone metodą CATI na próbie 100 osób z najwyższych szczebli menedżerskich średnich przedsiębiorstw. Z badania wykluczono m.in. administrację publiczną, szkolnictwo oraz przemysł wydobywczy.

Future.Company to projekt skoncentrowany na wsparciu liderów biznesu w procesie transformacji cyfrowej. Partnerzy Future.Company pracują bezpośrednio z CEOs i founderami w modelu concierge, oferując dostosowane do potrzeb stałe wsparcia wiedzowe, doradcze, projektowe i networkingowe.

Założyciele Future.Company - Olgierd Cygan, Iza Klat i Andy Woynarowski, połączyli siły i własne różnorodne doświadczenia, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wymagającej grupy świadomych managerów, którzy w szybko zmieniającym się cyfrowym świecie, chcą zapewnić sukces rynkowy swoim organizacjom.