Transport intermodalny - Polska hubem między Chinami, a Europą

Transport intermodalny staje się coraz popularniejszy, a to z wielu powodów. Pandemia Covid-19 powoduje ogromne reperkusje dla krajowych gospodarek i negatywne konsekwencje dla globalnych łańcuchów dostaw. Niedawna blokada Kanału Sueskiego, czy trwający lockdown w porcie Shenzhen Yantian dodatkowo pogłębiają problemy. Ceny frachtu morskiego biją rekordy.

Autor: BW

Data: 14-06-2021, 14:48

fot. pixabay.com

Shanghai Containerized Freigh Index (SCFI) mierzący stawki frachtu z Portu Szanghaj do bazowych portów pólnocnej Europy dn. 4.06.2021 osiągnąl poziom 5.887 USD za 1 TEU. Doliczając do tego wszelkie opłaty pośrednie, cena standardowego kontenera 40 stopowego przekracza 12.000 USD, a kolejne dopłaty zbliżają ceny do 15.000 USD/1 FEU.

Największe porty morskie walczą z kongestją, firmom spedycji drogowej brakuje kierowców, wymogi środowiskowe i cele unijnej polityki klimatycznej stawiają przed armatorami nowe wyzwania a przez gestorami ładunków perspektywę wzrostu kosztów.

Coraz popularniejszy transport intermodalny

Wszystko to powoduje, że coraz popularniejszy staje się właśnie transport intermodalny. Znacząco wzrasta liczba serwisów kolejowych. Terminale graniczne w Małaszewiczach, Hrubieszowie czy Braniewie przyjmują coraz więcej składów w relacji z Chinami. Lokalizacja Polski na szlakach transportowych północ-południe, wschód-zachód daje nam duże szanse na zbudowanie silnej pozycji jako hub dla ładunków pomiędzy UE, a Chinami.

Port Gdańsk i nasz największy terminal kontenerowy DCT, są obecnie numerem 1 na Bałtyku pod względem przeładunku kontenerów. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk konsekwentnie modernizuje infrastrukturę i już w tym momencie jest gotów przyjmować 53 pociągów dziennie. Zaplecze portu przyciąga nowych inwestorów, w tym kolejne firmy chińskie budujące w Gdańsku swoje magazyny i bazy logistyczne.

Polski eksport do Chin wzrasta



Polski eksport do Chin wyraźnie wzrasta. Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Chin Xi Jinping w najbliższych 5 latach chińskie firmy zakupią z Europy Centralnej i Wschodniej (16+1) towary za ponad 170 mln USD.

Webinarium PAIH dla polskich firm zajmujących się handlem zagranicznym z Chinami

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Szanghaju i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, zdecydowały się więc na zorganizowanie webinarium dla polskich firm zajmujących się handlem zagranicznym z Chinami, dla firm logistycznych i spedycyjnych. Webinarium odbędzie się 15 czerwca 2021 r. (wtorek) w godz. 9:00-11:00 (czasu polskiego) na platformie Zoom. Na webinarium zostało zaproszonych kilkadziesiąt chińskich firm (importerów, eksporterów, firmy e-commerce, firmy logistyczne i spedycyjne, chińskich inwestorów).

Podczas webinarium mają zostać poruszone m.in. zagadnienia:

Jakie są zalety transportu intermodalnego pomiędzy Polską a Chinami?

Jakie przewagi daje posiadanie lokalnego partnera w postaci polskich terminali i polskich firm logistycznych?

Jak polskie firmy logistyczne współpracują z chińskimi partnerami i jak wspierają europejsko-chińską wymianę handlową?

Jakie są najnowsze serwisy oferowane przez polskie terminale morskie i lądowe, które obniżają koszty czasu i pieniądza dla polskich eksporterów?

Przedstawione zostaną chińscy partnerzy operujący w obszarach najważniejszych dla polskiej gospodarki chińskich portów morskich: Ningbo-Zhousha, Shanghai, Shenzhen Yantian.