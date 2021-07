Tusk: PiS chce panować, ale nie panuje nad problemami

Władza PiS-owska chce panować i coraz bardziej panuje nad ludźmi, ale nie panuje nad problemami - mówił lider PO Donald Tusk podczas wystąpienia na Długim Targu w Gdańsku.

Autor: PAP

Data: 19-07-2021, 18:56

Tusk ocenił, że władza PiS charakteryzuje się kompletną niezdolnością rozwiązywania problemów. "Tak jest w państwach autokratycznych, np. w Rosji czy na Białorusi, tak zaczyna być w Polsce. Władza PiS-owska chce panować i coraz bardziej panuje nad ludźmi, ale nie panuje nad problemami, nie jest w stanie rozwiązać żadnego poważnego problemu" - ocenił.

Lider PO odniósł się również do polityki energetycznej.

"Politycy PiS mówią - wbrew trendom światowym - że będą stawiali na energetykę węglową. Zabrali się za ochronę energetyki węglowej, zbudowali dwie wieże betonowe w Ostrołęce, gdzie miała być elektrownia na węgiel, wydali kupę miliardów złotych i następnie je rozebrali, co też kosztowało parę milionów złotych. Wczoraj dowiadujemy się, że w Turowie zbudowali kolejny blok na węgiel brunatny i już go zepsuli, zanim zaczął pracować. To jest kwintesencja PiS-owskiej władzy" - ocenił Tusk.

Jak także zauważył, politycy PiS mieli zbudować milion elektrycznych samochodów. "Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że fabryka, która miała zbudować te samochody, teraz dopiero powstaje. Ale żeby powstała, to wymyślili, że wpierw wytną 240 hektarów lasu, mimo że wokół jest wiele miejsca, gdzie taką fabrykę można by postawić" - mówił lider PO.

Tusk odniósł się m.in. do programu szczepień.

"Mieli zaszczepić Polaków najlepiej w Europie. Dzisiaj widzimy, jak wygląda ta akcja. Wiemy, kto włożył dużo wysiłku w to, aby ta nieufność do szczepień, które ratują życie nasze i innych, była tak duża, jak chyba nigdzie w Europie. Minister Dworczyk miał zasłynąć, przejść do historii, jako ten odpowiedzialny za szczepienia. Na pewno przejdzie do historii, ale chyba z innego powodu" - stwierdził

Tusk wśród zarzutów wymienił także wpływ rządów PiS na odejścia z Kościoła katolickiego. "Głoszą wszem i wobec, że są katolikami. Nikt tak bardzo nie przyczynił się do upadku Kościoła w Polsce jak rządy PiS przez sześć lat. Komuniści czterdzieści lat nie dali rady. Nie było religii w szkole, a w mojej szkole tylko jedno dziecko nie chodziło na religię. Im wystarczyło sześć lat, aby młodzi Polacy powiedzieli, że z taką partią polityczną, w jaką oni zamienili kościół, nie chcą mieć nic wspólnego" - ocenił.