Rafał Brzoska, założyciel InPostu, będzie prelegentem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Weźmie udział w sesji "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji".

Rafał Brzoska, twróca InPostu weźmie udział w XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu/fot. PTWP

Rafał Brzoska na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Rafał Brzoska weźmie udział w XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Będzie prelegentem w sesji "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji", która odbędzie się 7 listopada 2022 w godzinach 11.30-13.00.

Podczas panelu porozmawiamy m.in. na takie tematy jak:

● Wielkie połączenie – koniec pandemii uruchomił falę konsolidacji na rynku żywności

● Rynek M&A – sektor spożywczy w trendzie wznoszącym

● Zmiana generacyjna w firmach rodzinnych – przed nami konsolidacyjny boom?

● Polskie firmy food and retail – jaki apetyt mają fundusze private equity?

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

° Michał Czerwiński, CEO, Purella Superfoods

° Piotr Grauer, Partner Associate, Deal Advisory, Head of Consumer & Retail Sector, KPMG w Polsce

° Tomasz Stamirowski, partner zarządzający, Avallon

° Sylwester Strużyna, prezes zarządu, Bioplanet

° Łukasz Targoszyński, partner, Baker McKenzie

Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, portalspozywczy.pl

InPost zapłacił ogromny podatek CIT. Rafał Brzoska stworzył listę wstydu

Brzoska, Chodakowska i Owerko pod wspólnym szyldem FoodWell

Bakalland łączy się z firmą Purella Superfoods i zmienia nazwę na FoodWell. - Stawiamy na żywność roślinną, prozdrowotną i funkcjonalną. To strategia długofalowa, ale oczywiście w jedności siła, również tej biznesowej. Łatwiej będzie przetrwać razem chociaż przed nami bardzo ciężkie czasy - mówi nam Marian Owerko, założyciel Bakallandu, CEO FoodWell (Bakalland).

- Udało się skompletować prawdziwy „dream team”, najlepszy zespół jaki mogłem sobie wyobrazić. Na stanowiskach wiceprezesów zarządu będą mnie wspierać: Michał Czerwiński (CCO) i Karol Kleszcz (CFO). W zarządzie FoodWell będą pracować również: Artur Ryczkowski (CSO), Artur Gajewski (CMO) i Tomasz Szafarczyk (COO). Dla realizacji naszej strategii bardzo ważna jest obecność w akcjonariacie Rafała Brzoski, co wzmacnia nasze plany biznesowe - zaznacza Owerko.

FoodWell czyli Bakalland z Purellą zamierzają wejść na rynek roślinnych zamienników. Skąd zainteresowanie tym sektorem?

- Potrzeby i oczekiwania klientów się zmieniają, więc producenci spożywczy muszą ewoluować. Obserwujemy to, co dzieje się na bardziej rozwiniętych rynkach i bez wątpienia zyskującym na popularności trendem są roślinne zamienniki mięsa i mleka. Będziemy inwestować w tę kategorię i rozwijać własne produkty. Zamierzamy robić to stopniowo bo trend jest widoczny i bardzo ciekawy. Ciekawe jest to, że w zamiennikach batonów czekoladowych jesteśmy od 12 lat a już w zamiennikach kawy - produkując kawę zbożową Anatol od ...1816 r. Zamierzamy więc nawiązać do tradycji ale zgodnie z trendami. W tej chili mamy w portfolio pięć marek - więc nowa kategoria nie zmieni naszego postrzegania, mimo że jest bardzo istotna - mówi Marian Owerko.

Zamienniki mięsa pojawią się na polskim rynku jeszcze w tym roku pod marką Purella.

Kim jest Rafał Brzoska?

Rafał Piotr Brzoska urodził się 13 listopada 1977 w Raciborzu. To polski przedsiębiorca, menedżer. Jest założycielem, współwłaścicielem i prezesem zarządu Grupy Kapitałowej Integer.pl, do której należy marka InPost.

Działalność gospodarczą Brzoska zaczynał w roku 2002 jako wspólnik w spółce zajmującej się roznoszeniem ulotek.

Spółkę InPost – operatora sieci samoobsługowych paczkomatów, założył w roku 2006. W roku 2015 InPost zadebiutował na GPW w Warszawie. Rok później stracił kontrakt na dostarczanie druków sądowych, wycofał się z rynku przesyłek listowych, sprzedał spółkę Bezpieczny List i całkowicie skoncentrował się na świadczeniu usług e-commerce. W roku 2017 zarząd GPW wykluczył spółkę z obrotu giełdowego na rynku głównym. Wtedy akcje InPostu skupiła razem z Rafałem Brzoską spółka AI Prime należąca do funduszu Advent International. W styczniu 2021 InPost zadebiutował na giełdzie Euronext w Amsterdamie.

W 2011 roku zadebiutował na liście najbogatszych Polaków. A w 2021 zajął siódme miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” z majątkiem wycenianym na 5,7 mld zł.

W roku 2022 założył Rafał Brzoska Foundation celem finansowego i mentorskiego wspierania młodych utalentowanych ludzi.

InPost jest największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i jego spółka zależna Mondial Relay dostarczyły w 2021 roku ponad 609 mln przesyłek. Przychody grupy wyniosły 4,6 mld zł (w tym 3,5 mld zł w Polsce), skorygowane EBITDA sięgnęło 1,6 mld zł. Spółka ma 16,5 tys. paczkomatów i rocznie inwestuje blisko miliard zł w nowe maszyny i rozwiązania.