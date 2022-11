Udział Skarbu Państwa w kapitale PKN Orlen zwiększył się po połączeniu z PGNiG do 49,9 proc. z 31,14 proc. przed połączeniem - poinformował Orlen w poniedziałkowym komunikacie giełdowym.

"Przed zmianą Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiadał 195 092 264 akcje PKN Orlen, co stanowiło 31,14 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniało do 195 092 264 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 31,14 proc. ogólnej liczby głosów. Aktualnie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 579 310 083 akcje PKN Orlen, co stanowi 49,90 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania 579 310 083 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 49,90 proc. ogólnej liczby głosów" - podano w komunikacie.

Połączenie PKN Orlen i PGNiG

W załączonym do komunikatu zawiadomieniu wyjaśniono, że zmiana w ogólnej liczbie głosów wynika z dokonania wpisu połączenia PKN Orlen ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i podwyższenia kapitału zakładowego Orlenu.

Dodano, że w związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen został podwyższony z kwoty 783,1 mln zł do niemal 1,5 mld zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1 mld 160 mln 942 tys. 49 o wartości nominalnej 1,25 zł każda.

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki - aktywa i pasywa tego podmiotu na spółkę przejmującą - PKN Orlen, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które zostaną wydane akcjonariuszom PGNiG.

Zgoda na połączenie Orlenu i PGNiG

Rząd na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się 26 września. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września. Natomiast akcjonariusze PGNiG przegłosowali połączenie z PKN Orlen podczas NWZ 10 października.