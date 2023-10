We wtorkowym głosowaniu Parlament zatwierdził utworzenie oraz ulepszył instrument o wartości 50 mld euro na wsparcie odbudowy i modernizacji Ukrainy od 2024 roku.

UE szykuje kolejne miliardy dla Ukrainy

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie instrumentu na rzecz Ukrainy 512 głosami za, przy 45 przeciw i 63 wstrzymujących się. Posłowie zapewnili więcej demokratycznej kontroli nad instrumentem. Zachęcają Ukrainę, by podążała w stronę demokracji wielopartyjnej i dostosowywała się do wymogów związanych z przystąpieniem do Unii.

Instrument na rzecz Ukrainy stanowi część trwającego przeglądu długoterminowego budżetu Unii. Budżet wymaga dostosowań, ponieważ został on poważnie uszczuplony w wyniku licznych kryzysów, które miały miejsce od 2021 roku. Posłowie nalegają, aby uzgodnić instrument jak najszybciej w trakcie przeglądu całego budżetu. Od 2024 roku nie będą już bowiem obowiązywać przepisy dotyczące pomocy Ukrainie. Pakiet ten należy uwzględnić także w przyszłorocznym budżecie rocznym, który będzie negocjowany w listopadzie.

Rosyjski majątek posłuży odbudowie Ukrainy?

Posłowie żądają przede wszystkim, by do odbudowy Ukrainy wykorzystać majątek Federacji Rosyjskiej i innych podmiotów lub osób bezpośrednio związanych z napaścią Rosji na Ukrainę. Parlament zaostrzył przepisy dotyczące zwalczania nadużyć finansowych, korupcji, konfliktów interesów i nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy Unii w Ukrainie. Europosłowie dodali zasadę, że spółki znajdujące się pod wpływem oligarchów nie powinny kwalifikować się do finansowania.

Posłowie dokonali zmian w proponowanych przepisach również po to, aby zwiększyć przejrzystość instrumentu. Powstanie portal internetowy poświęcony pomocy finansowej udzielanej Ukrainie i jej celom. Będzie się tam także odnotowywać warunki, które Ukraina spełniła, aby tę pomoc otrzymać. Posłowie chcą również, aby ujawniano, jakie środki finansowe otrzymała Ukraina od państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Ukraina przedstawi plan reform i inwestycji, które będzie wspierać Unia. Taki plan powstanie przy udziale Parlamentu (poprzez akty delegowane)

Przewidziane są też obszerne konsultacje z Radą Najwyższą.

Jak tylko Rada uzgodni wspólne stanowisko, będą mogły rozpocząć się negocjacje z państwami członkowskimi.

Współsprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych Michael Gahler (PPE, DE), powiedział: „Parlament Europejski podejmuje zdecydowane działania w ramach Instrumentu dla Ukrainy, przeznaczając 50 miliardów euro na głęboką transformację społeczną. Zwiększamy kontrolę nad instrumentem, zapewniając, że wspiera on odporność i dobrobyt, zachowując pełną przejrzystość. Gdy Ukraina wyrusza w tę krytyczną podróż, nasza wspólna czujność będzie ochraniać jej integralność na każdym kroku w kierunku integracji europejskiej.”

Współsprawozdawczyni Komisji Budżetowej Eider Gardiazabal Rubial (PPE, ES), powiedziała: „UE potwierdza swoją solidarność z Ukrainą za pośrednictwem instrumentu o wartości 50 mld euro, wspierającego odporność tego kraju na agresję i wspomagającego reformy w kontekście potencjalnego przystąpienia do UE. Wzywamy państwa członkowskie do umożliwienia wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do sfinansowania odbudowy Ukrainy i podkreślamy znaczenie zaangażowania Rady Najwyższej i ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego.”

20 czerwca 2023 roku Komisja zaproponowała utworzenie specjalnego instrumentu na rzecz Ukrainy o wartości do 50 mld euro na okres od 2024 do 2027 roku w formie dotacji i pożyczek.

Instrument ten zastąpi dwustronne wsparcie, którego Unia obecnie udziela Ukrainie z Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” oraz programu pomocy makrofinansowej plus (MFA+) o wartości 18 mld euro, które to instrumenty wygasną z końcem 2023 roku. Nowy instrument obejmie wsparcie, które Ukraina otrzymałaby z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej.