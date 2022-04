Ukraina potrzebuje 5 mld dolarów miesięcznie na potrzeby humanitarne i cywilne

Ukraina potrzebuje 5 miliardów dolarów miesięcznie przez najbliższe trzy, cztery miesiące - powiedział dziennikowi „Corriere della Sera” w czwartek minister finansów tego kraju Siergiej Marczenko. Wyjaśnił, że to suma „tylko na potrzeby humanitarne i cywilne, nie militarne”.

Marczenko oświadczył: "Liczymy na zbiorową akcję ze strony państw G7, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego". Jako jedną z możliwości wymienił pożyczki.

Minister finansów Ukrainy: Straty w wyniku wojny należy szacować w setkach miliardów dolarów.

Ocenił, że straty w wyniku zniszczeń spowodowanych przez Rosję należy szacować na setki miliardów dolarów.

"Uważam, że można zaprosić zespół Banku Światowego. Pozwólmy, aby to oni oszacowali to wiarygodnie"- zastrzegł.

Według ministra straty można by zrekompensować, konfiskując i wykorzystując setki miliardów euro i dolarów rezerw rosyjskiego banku centralnego, znajdujących się za granicą i obecnie zamrożonych.

Jego zdaniem do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, jak ten pomysł zrealizować.

Całkowite embargo na rosyjski gaz i ropę "to nasz priorytet" - wyjaśnił szef ukraińskiego resortu finansów. "Jeśli nie będzie to możliwe albo trzeba będzie czasu, by do tego dojść, można by ustalić pułap cenowy" - dodał Marczenko.