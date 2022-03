Ukrainki nie odbiorą pracy Polakom! Mocny apel prezesa PUIG

Dziś w Polsce jest ponad 1 milion uchodźców. 2/3 z nich to dzieci, a 1/3 to ich matki i babcie. Nie ma mężczyzn. Tak więc Ukrainki nie odbiorą pracy Polakom! - mówi nam Jacek Piechota, prezes zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.







Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 11-03-2022, 13:05

Jacek Piechota, prezes zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej apeluje o elastyczne formy zatrudnienia dla Ukrainek, które przybywają do Polski. fot. PTWP

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza pomaga Ukrainie

Albert Katana, Portalspozywczy.pl: Na czym obecnie skupia swoje prace Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza?

Jacek Piechota, prezes zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej: To bardzo szczególny czas w funkcjonowaniu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PIUG). Wszyscy członkowie Izby, czyli ponad 200 firm, małych, średnich i dużych korporacji z Ukrainy i Polski zaangażowali się w pomoc Ukrainie. Wyodrębniliśmy dwa obszary strategiczne: pomoc humanitarna oraz biznesowa. W tym pierwszym zakresie przedstawiciele Izby każdego dnia dostarczają obywatelom Ukrainy produkty oraz rzeczy, których potrzebują, organizujemy transport oraz bezpłatne posiłki dla oczekujących na przekroczenie granicy, łączymy potrzeby obywateli Ukrainy ze wsparciem przedsiębiorstw ze strony polskiej. Zdajemy sobie sprawę, że zakres potrzeb jest ogromny, dlatego też angażujemy się w inicjatywy organizowane przez naszych Partnerów. Przykładem jest kampania „Przyjmę Przyjaciół z Ukrainy” i uruchomiony w jej ramach profil na Facebooku pod tą samą nazwą.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podjęła również współpracę z Grupą Żabka w celu realizowania wspólnych działań na rzecz pomocy społeczności ukraińskiej. W ramach współpracy przekazane zostało 150 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych. Pomagamy w organizacji transportu dla uciekających obywateli Ukrainy, koordynujemy pomoc, która jest realizowana przez naszych Partnerów. Wspieramy członków Izby całym naszym potencjałem i wiedzą na temat aktualnej sytuacji w Ukrainie.

Jak pomóc polskim i ukraińskim firmom?

Napływają do nas apele ze strony ukraińskiej z konkretnymi listami potrzeb, zarówno tych z obszaru humanitarnego, jak i biznesowego, ukierunkowanego na przedsiębiorców, którzy mierzą się w niespotykanymi na tę skalę wyzwaniami.

W drugim obszarze pomocy biznesowej naszym celem jest między innymi pomoc w zachowaniu ciągłość funkcjonowania firm. Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie. W związku z tym działania Izby skoncentrowane są na kilku aspektach w tym: wsparcie polskich przedsiębiorców działających w Ukrainie oraz wsparcie dla ukraińskich przedsiębiorców, w celu umożliwienia im dalszej działalności (pomoc w alokacji ich firm na teren Polski). Od kilku dni z partnerami w Polsce szukamy rozwiązań, aby pozwolić przedsiębiorcom na adaptację do nowych warunków. Jednym z rozważanych rozwiązań jest tymczasowe przeniesienie produkcji do Polski lub innych krajów Europy. To kluczowe, aby zapewnić funkcjonowanie gospodarki. Niezbędne jest więc zatrudnienie oraz podtrzymywanie funkcjonowania tych firm. Przekazujemy także administracji rządowej propozycje rozwiązań prawno-organizacjach, aby pomoc Ukrainie była skoordynowana, efektywna oraz wprowadzała rozwiązania systemowe, które są niezbędne w aktualnej sytuacji. Nie sposób opisać wszystkich działań, które realizujemy. Współpracujemy z samorządami oraz innymi organizacjami przedsiębiorców, jak Pracodawcy RP, Corporate Connections, Konfederacja Lewiatan, Krajową Izbą Gospodarczą, z którą wspólnie uruchomiliśmy Fundusz Pomocy Ukrainie (szczegóły na temat Funduszu są dostępne na stronie internetowej www.pol-ukr.com). Nieocenionej pomocy udziela nam BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jak radzą sobie przedsiębiorcy w Ukrainie?

Jaka jest obecnie sytuacja przedsiębiorców w Ukrainie?

Ukraina znajduje się w stanie wojny, dlatego nie jest możliwa jednoznaczna odpowiedź dotycząca aktualnej sytuacji przedsiębiorców w tym kraju. Nie cały obszar kraju objęty jest aktualnie działaniami wojennymi. Zatem wszędzie tam, gdzie to jest możliwe realizowane są usługi oraz prowadzona jest działalność gospodarcza. Władze Ukrainy za pośrednictwem administracji obwodowej ukierunkowują gospodarkę na dostawy w trybie wojennym, co oznacza w praktyce koncentrację na obszarach najbardziej potrzebnych armii oraz do ochrony ludności cywilnej. Jednocześnie rośnie znaczenie rolnictwa, które w sytuacji związanej z zagrożeniem dla logistyki, sektora produkcji i przetwórstwa rolnego, wspiera aprowizację armii oraz ludności cywilnej. Inwazja Rosji w 2014 roku, czyli zajęcie Donbasu oraz Krymu, przyniosły spadek PKB Ukrainy w 2014 r. o 7,5 proc. Natomiast budżet Ukrainy w latach 2014-2020 utracił 280 mld USD.

Teraz jesteśmy świadkami wojny w nieporównywalnie większej skali, starty będą zatem zdecydowanie większe. Minister Infrastruktury podał właśnie, że same tylko straty w infrastrukturze transportowo- drogowej Ukrainy mają już wartość 10 miliardów dolarów. Stąd już teraz Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza angażuje się w forsowanie rozwiązań, które pozwolą odbudowywać gospodarkę Ukrainy.

Jak skutecznie pomagać Ukrainie?

W jaki sposób polscy przedsiębiorcy wspierają/mogą wesprzeć swoich partnerów na Ukrainie?

Musimy pamiętać, że działania w tej nadzwyczajnej sytuacji wymagają od nas koordynacji oraz wymiany bieżących informacji na temat potrzebnego zakresu wsparcia. Jest kilka sposobów pomocy przedsiębiorcom i obywatelom Ukrainy. Po pierwsze warto wspierać rzeczowo i finansowo, zweryfikowane, odpowiadające realnym potrzebom walczącej Ukrainy, inicjatywy pomocowe, które mają wiedzę i doświadczenie we współpracy w takich sytuacjach oraz znają uwarunkowania Ukrainy. Niedocenione będzie także wsparcie finansowe, które można realizować poprzez wpłacanie środków na pomoc humanitarną Funduszu Pomocy Ukrainie, którą zainicjowała Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Krajową izbą Gospodarczą. Warto także zgłaszać swoją pomoc do takich organizacji jak nasza. Mamy wiedzę bezpośrednio ze strony ukraińskich przedsiębiorców, czego potrzebują i przed jakimi wyzwaniami stoją. Codziennie rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi - pracownikami Izby z Ukrainy oraz Polski, aby łączyć przedsiębiorców i wykorzystywać efekt synergii, tak ważny w tej trudnej oraz skomplikowanej sytuacji.

Wielu Ukraińców ucieka przed wojną do Polski, wielu już będących w Polsce pracuje poniżej swoich kwalifikacji, choć firmom polskim brak wykwalifikowanych pracowników. Jak to zmienić?

Rozwiązanie jest proste, należy przyjmować do pracy obywatelki Ukrainy. Należy stworzyć mechanizmy integracji ich samych oraz ich dzieci ze środowiskiem, w miarę jak najkrótszym czasie od przyjazdu do Polski. Walczący o wolność mężowie, ojcowie, bracia i synowie muszą wiedzieć, że ich bliscy mają szanse na utrzymanie rodziny. W tym samym czasie niezbędne jest zapewnienie obywatelom Ukrainy w Polsce, którzy uciekli przed wojną pomocy psychologicznej i rzeczowej, ale także zwykłego ludzkiego zainteresowania. Dziś wszyscy musimy dać im oparcie. Bardzo ważną rolę w tym zakresie będzie pełnił samorząd, który ma instytucje i doświadczenie w integracji ze środowiskiem, odpowiada też za pomoc społeczną oraz edukację.

Ukrainki nie odbiorą pracy Polakom

Samorządy będą potrzebowały wsparcia finansowego i współdziałania ze strony administracji centralnej. Dziś w Polsce jest ponad 1 milion uchodźców, 2/3 z nich to dzieci, a 1/3 to ich matki i babcie. Nie ma mężczyzn. Tak więc Ukrainki nie odbiorą pracy Polakom! Praca dla kobiet wymaga w tej sytuacji zapewnienia przez pracodawców elastycznego czasu pracy na równych i legalnych warunkach pracy. Takie też są cele kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” realizowanej przez PUIG (https://partnerstwo.info/). Kolejnym elementem jest stworzenie mechanizmów dofinansowania oświaty i wdrożenia programów nauczania w języku ukraińskim. Wierzymy w solidarność Polek i Polaków. Kiedy w Szczecinie ogłoszono zapisy na kurs języka ukraińskiego dla nauczycieli zgłosiło się tysiąc pedagogów, a miejsc było sto kilkadziesiąt. Dziś przedsiębiorcy, samorządowcy oraz rząd muszą wspólnie uzgodnić plan integracji obywateli Ukrainy. Bez rozwiązań na poziomie systemowym nie będziemy mogli mówić o wdrożeniu regulacji, które odpowiadają aktualnej, wyjątkowej sytuacji.

Dziękuję za rozmowę.