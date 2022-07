Ulgi podatkowe jak ulga rehabilitacyjna, termomodernizacyjna, czy na zabezpieczenie emerytalne pozostają od stycznia tego roku w niezmienionym kształcie - powiedział podczas środowej konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Ulgi podatkowe pozostają w niezmienionym kształcie /fot. Shutterstock

Między innymi ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna, czy ulga na zabezpieczenie emerytalne to są ulgi, co do których, aby można było skorzystać z odpisu od podstawy opodatkowania należy spełnić określone warunki i te ulgi po pierwszym stycznia 2022 roku pozostają w niezmienionym kształcie. Podatnicy mogą z nich korzystać tak jak korzystali do tej pory

- powiedział Soboń.