Umocnienie złotego chwilowe

Autor: PAP

Data: 22-07-2022, 16:48

Rozczarowanie inwestorów mechanizmem TPI w obliczu możliwych szybkich podwyżek stóp przez czołowe banki centralne nasila obawy recesyjne, co nie będzie sprzyjać złotemu, a jego piątkowe umocnienie może być krótkotrwałe - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista ds. rynków finansowych Santander Bank Polska, Jarosław Kosaty. Jego zdaniem na krajowym długu bardziej prawdopodobne są dalsze spadki rentowności.

Na rynku FX głównym wydarzeniem tygodnia było posiedzenie EBC, które to gremium podniosło stopy procentowe aż o 0,5 proc. Dodatkowo ogłoszono wprowadzenie nowego instrumentu polityki monetarnej - antyfragmentacyjnego TPI. Rynek jednak z rozczarowaniem przyjął informację, że instrument ten będzie stosowany jedynie wyjątkowo i dodatkowo po spełnieniu dodatkowych warunków, w tym fiskalnych, przez państwa beneficjentów. Tym samym nadzieje na jego regularne stosowanie przez EBC i jego skuteczność do trwałego zmniejszenia różnicy w oprocentowaniu długu krajów strefy euro zostały zawiedzione - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Jarosław Kosaty.

Obawy recesyjne

Zdaniem ekonomisty, konstrukcja i zasady stosowania TPI w obliczu możliwych kolejnych podwyżek stóp wzmocniły obawy recesyjne w Europie, a to z kolei po początkowej euforii na EUR/USD, doprowadziło do spadków notowań tej pary.

W takim otoczeniu, w piątek złoty pozostaje na relatywnie silniejszych poziomach, a efektu wczorajszych działań i wypowiedzi przedstawicieli EBC nie widać. Moim zdaniem jednak to umocnienie może być tylko krótkoterminowe. W przyszłym tygodniu Fed zapewne w znaczący sposób podniesie stopy procentowe, a to będzie podgrzewało negatywne nastroje na rynku. Wydaje się, że w perspektywie kilku sesji kurs EUR/PLN może zmierzać raczej w kierunku 4,80, a nie 4,70 - powiedział Kosaty.

Najbliższe posiedzenie Fed odbędzie się w środę, 27 lipca br., a decyzja w sprawie stóp procentowych zostanie ogłoszona o 20.00 czasu polskiego.

O godzinie 15.50 kurs EUR/PLN spada o 0,4 proc. do 4,7415, a USD/PLN zniżkuje o 0,34 proc. do 4,6366.

Na rynkach bazowych para EUR/USD pozostaje w okolicach czwartkowego zamknięcia na poziomie 1,0237.

Rynek długu

Na rynkach europejskiego długu spready między długiem południowych, peryferyjnych krajów strefy euro a niemieckimi bundami rozszerzyły się, co pokazuje jak wczorajsza konferencja szefowej EBC została przez rynki przyjęta. W takim otoczeniu, jeśli w Polsce mamy sygnały zakończenia cyklu podwyżek stóp i jak pokazuje bieżący tydzień wyraźnie gorsze dane makro, krajowe rentowności spadają i wszystko wskazuje na to, że ten ruch będzie kontynuowany - powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

"W piątek zniżkują rentowności na rynkach bazowych, zarówno w Europie, jak i USA, co jest wynikiem wzrostu obaw recesyjnych po wczorajszych działaniach i wypowiedziach przedstawicieli EBC. W momencie kiedy EBC dołączył do grona banków szybko podnoszących stopy procentowe, to te obawy recesyjne jeszcze wzrosły, a to powinno sprzyjać również umocnieniu krajowego długu" - dodał.

Kosaty zwrócił również uwagę na publikowane w nadchodzącym tygodniu wstępne dane o krajowym CPI.

"W przyszłym tygodniu mamy odczyt inflacyjny w Polsce i jest duża szansa, że inflacja nie będzie już przyspieszać, a to może być dodatkowym czynnikiem wspierającym spadki rentowności SPW" - powiedział.

Wstępne dane o wysokości CPI za lipiec 2022 r. GUS opublikuje w piątek, 29 lipca br.

Na rynkach bazowych rentowności długu w piątek mocno zniżkują. Dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 17,4 pb do 2.734 proc., a niemieckich idą w dół o 23,1 pb do 0,9935 proc.

piątek piątek czwartek 15.54 9.15 00:00 EUR/PLN 4,7397 4,7583 4,7556 USD/PLN 4,6323 4,6679 4,6716 CHF/PLN 4,8200 4,8234 4,8106 EUR/USD 1,0232 1,0190 1,018 OK0724 6,887 7,120 7,194 DS0727 6,17 6,48 6,22 DS0432 5,85 6,14 6,22

