Unilever jest zadowolony z wyników pilotażu czterodniowego tygodnia pracy w Nowej Zelandii. W związku z tym, ten model zostanie utrzymany jeszcze przez co najmniej rok. Jak dowiaduje się portal Wirtualnemedia.pl, na razie nie ma planów wprowadzenia rozwiązania w Polsce.

Unilever zadowolony z czterodniowego tygodnia pracy; fot. shutterstock

Pilotaż czterodniowego tygodnia pracy w Unileverze trwał od końcówki 2020 roku i objął wszystkich 80 pracowników.

4 dni pracy w Unilever

Celem testu miało być „zmierzenie efektywności pracy na podstawie wydajności, a nie czasu jej poświęconego”. Teraz, jak się okazuje, wyniki pilotażu okazały się bardzo dobre zarówno pod kątem efektywności pracowników, jak i wyników firmy. W okresie prowadzenia testów - od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. - Unilever w Nowej Zelandii odnotował poprawę wydajności pracy, co przełożyło się na realizację celów biznesowych, w tym wzrost przychodów. Większość pracowników firmy miała poczucie większego zaangażowania w obowiązki zawodowe. Poprawiło się indywidualne samopoczucie pracowników,, a poziom stresu spadł o 33 procent. Poczucie wigoru i sił do pracy wzrosły o 15 procent, a konflikty wynikające z braku równowagi między pracą a życiem prywatnym zmniejszyły się o 67 procent.

