VI. edycja Start-up Challenge. Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca

Zgłoszenia do szóstej edycji konkursu Start-up Challenge otwarte są do 30 lipca br. Finał oraz spotkanie start-upów i tzw. dojrzałego biznesu odbędą się podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Do pięciu poprzednich edycji konkursu organizowanego w ramach European Tech and Start-up Days aplikowało ponad 1000 start-upów z całego świata./ fot. PTWP

– Pandemia Covid 19 postawiła szereg wyzwań, także przed środowiskiem start-upów. Jednocześnie przyspieszyła niektóre procesy, otwierając nowe możliwości dla wizjonerów. Konkurs Start-up Challenge daje autorom najlepszych pomysłów na biznes możliwość szybkiego kontaktu, wymiany doświadczeń, czy pozyskania finansowania ze strony korporacji obecnych na największej imprezie biznesowej Europy Centralnej. To także bezpośredni kontakt z uczestniczącymi w wydarzeniu mediami, występ na start-upowej scenie, wsparcie światowych ekspertów i dostęp do wartościowego mentoringu. Zapraszamy do udziału i zgłoszeń! – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

VI. edycja konkursu Start-up Challenge - zgłoszenia do 30 lipca

Do 30 lipca br., do konkursu Start-up Challenge 2021 aplikować mogą się start-upy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat i mają na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z sześciu kategorii branżowych: new industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny); environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów); tradition & modernity (przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo); health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia); business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR); client & lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).

Finał konkursu odbędzie się podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (20-22 września br.) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Od pierwszej edycji w 2016 r. do konkursu Start-up Challenge zgłosiło się ponad 1000 projektów z całego świata. Tylko w zeszłym roku aplikowało 250 start-upów z Polski, a także m.in. z Czech, Estonii, Francji, Islandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz USA. W finale, na scenach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz przed uczestnikami 5. European Tech and Start-up Days, a także oglądającymi wydarzenia online, zaprezentowano 18 najciekawszych pomysłów na biznes.

Podczas ubiegłorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 5. European Tech and Start-up Days, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziło blisko 3,5 tys. gości. Do udziału w wydarzeniach online zarejestrowało się ponad 6,7 tys. osób. Unikalna liczba użytkowników, którzy w dniach 2-4 września 2020 r. obejrzeli debaty online, przekroczyła 100 tys.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu Start-up Challenge są firmy działające z sukcesem w wielu sektorach gospodarki. European Tech and Start-up Days – spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców – jest partnerem programu akceleracyjno mentoringowego Sebastiana Kulczyka „InCredibles”.

Zgłoszenia do Start-up Challenge: https://www.estartupdays.eu/2021/pl/start-up-challenge/829/. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

EKG 2021 - największa konferencja biznesowa w Polsce

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl

