W 2035 możemy być bogaci jak Niemcy. Wystarczy jeden warunek

W 2035 r. możemy być bogaci jak Niemcy. Przy obecnym tempie rozwoju dogonilibyśmy pod względem poziomu rozwoju Niemcy za ok. 34 lata - to wniosek z raportu „Bilans Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute”

Data: 07-12-2021, 14:04

Warsaw Enterprise Institute przedstawia kolejny, siódmy raport z serii „Bilans Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute”, w którym diagnozuje stopień rozwoju gospodarczego Polski na tle innych państw Europy, zadając kluczowe pytanie – kiedy Polska dogoni najbardziej rozwinięte państwa kontynentu, w tym przede wszystkim Niemcy?

WEI analizuje stan naszej gospodarki w wymiarze wzrostu PKB, zadłużenia, dynamiki handlu zagranicznego oraz atrakcyjności Polski jako miejsca do życia. Raport ten stanowi swoisty bilans naszych osiągnięć, z którymi otworzymy 2022 r.

Autorem raportu przygotowanego dla Warsaw Enterprise Institute jest dr hab. Krzysztof Piech, prof. Uczelni Łazarskiego.

Polska 23 gospodarką świata

Polska jest jedną z największych, ale jeszcze nie jedną z najbogatszych gospodarek. W 2020 r. Polska była 23. największą gospodarką świata, licząc w dolarach oraz 20. na świecie uwzględniając parytet siły nabywczej. Pod względem jednak bogactwa przypadającego na mieszkańca (PKB per capita PPP) było to dopiero 43. miejsce na świecie i szóste od końca w Unii Europejskiej.

- Nasze wyliczenia wskazują, że... nie było „cudu”. Licząc od 1990 r., Polska gospodarka rosła wolniej niż średnia światowa i była 81. na świecie pod względem łącznego tempa wzrostu gospodarczego w tym okresie. I wciąż daleko nam do Irlandii - czytamy w raporcie.

Choć w ciągu ostatniej dekady (2011–2020) Polska była szóstą, najszybciej rosnącą gospodarką UE (w 2019 r. na piątym miejscu), to dopiero 70. na świecie w tym okresie, nie zbliżając się nawet do tempa Irlandii – od trzech dekad europejskiego czempiona.

Polska dogoni Niemców?

Mimo to, w 2035 r. możemy być bogaci, jak Niemcy. Przy tym tempie rozwoju dogonilibyśmy pod względem poziomu rozwoju Niemcy za ok. 34 lata. Tempo konwergencji wzrosło jednak w ostatnich latach i jeśli utrzyma się to z ostatnich pięciu lat, gospodarkę niemiecką dogonimy około 2035 roku.

W pandemii biliśmy rekordy w eksporcie. W pandemii prawdziwym kołem napędowym polskiej gospodarki był eksport. Polska w 2020 r. była na 22. miejscu na świecie pod względem wartości eksportu, utrzymując to miejsce już piąty rok z rzędu. Jeszcze nigdy w historii wartość polskiego eksportu nie była tak wysoka. Rosnącą wielkość naszej gospodarki potwierdza też 20. największy wartościowo import na świecie. W wyniku polityki zamykania i zamrażania dużych części gospodarek większość krajów UE odnotowała w 2020 r. spadek eksportu. Tymczasem w Polsce on wzrósł i pomógł zamortyzować część trudności gospodarczych w czasie pandemii.

Mieliśmy też stabilną pozycję inwestycyjną. Również pod względem międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto (NIIP) sytuacja Polski jest dobra i stabilna, widzimy w Polsce poprawę, co ogranicza ryzyko kryzysu (choć większość innych krajów transformacji systemowej, które weszły do UE, robiły to skuteczniej).

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie WEI.