W Czechach będą droższe leki, piwo, fryzjer i autostrady

Autor: PAP

Data: 25-08-2023, 12:59

Czeskie media analizują przyjęty przez koalicję pakiet oszczędnościowy, który dotnie każdego obywatela. Planowane zmiany w stawkach VAT mogą oznaczać wzrost o około 10 proc. cen m.in. leków i piwa. Droższy będzie przejazd autostradami. Pakiet musi w ciągu jesieni zatwierdzić parlament, w którym rząd ma większość. Koalicja pięciu partii chce wprowadzić zmiany już w 2024 r.

W Czechah będą droższe leki, piwo, fryzjer i autostrady /fot. Unsplash, Martin Krchnacek

Zmiany w podatku VAT w Czechach

Według dziennika Lidove Noviny (LN) pakiet przewiduje wprowadzenie, obok podstawowej stawki 21 proc., nowej - 12 proc. stawki VAT. Zlikwidowane zostaną stawki 10 i 15.

Nową stawka 12 proc. VAT zostaną objęte m.in. towary, które do tej pory miały stawkę 10. proc. Będą to leki, opłaty za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne oraz transport publiczny. Wzrost cen w tym obszarze jest pewny, napisały LN. Jeszcze większy wzrost cen czeka usługi fryzjerskie i szewskie oraz piwo beczkowe. Do tej pory VAT wynosił 10 proc., teraz - 21. Skok cenowy czeka też np. napoje i drewno opałowe. To w związku ze zmianą VAT z 15 na 21 proc.